أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 26-8-2024

أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

مواد البناء في مصر

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري: 39884 جنية.

سعر حديد عز بعد: 41910 جنية.

سعر طن حديد السويس: 38,500 جنية.

سعر طن حديد بشاي: 38,000 جنية.

سعر طن حديد ستيل: 38.500 جنية.

سعر طن حديد المصرين الي 40.500 جنية.

سعر طن حديد المعادي: 41.000 جنية.

سعر طن حديد المراكبي اليوم : 41000جنيه .

سعر طن حديد الجيوشي: 39000 جنيه.

سعر طن حديد العشري : 37500 جنية.

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

سعر طن أسمنت الرمادي اليوم: 2415 جنيه .

سعر أسمنت العامرية اليوم : 2,900 جنيه .

سعر طن أسمنت النصر اليوم :2610 جنيه .

سعر طن أسمنت حلوان :2720 جنيه .

سعر أسمنت المنيا اليوم :2,290 جنيه .

سعر أسمنت المهندس اليوم :2,400 جنيه .

سعر طن أسمنت وادي النيل :2600 جنيه .

سعر طن أسمنت المقاوم :2850 جنيه .

سعر أسمنت السهم :2600 جنيه .

سعر أسمنت السد العالي اليوم : 2,310 جنيه .

سعر أسمنت قنا اليوم :2,570 جنية .

سعر طن أسمنت الفهد: 2550 جنيه .

سعر أسمنت الممتاز اليوم : 2,360 جنيه .

سعر أسمنت التعمير اليوم : 2,330 جنيه .

سعر أسمنت الصعيد اليوم : 2,390 جنيه .

سعر أسمنت أسيوط اليوم : 2,320 جنيه .

سعر أسمنت الين اليوم : 2,320 جنيه

سعر أسمنت البرج اليوم : 2,900 جنيه .

سعر أسمنت الماكس اليوم : 2,910 جنيه .

سعر أسمنت النهضة اليوم : 2,520 جنيه .

سعر أسمنت أسوان اليوم : 2,320 جنيه .

‎سعر شيكارة الاسمنت

سعر طن أسمنت المخصوص : 2650 جنيه .

سعر أسمنت السويدي اليوم : 2,900 جنيه .

سعر أسمنت العسكري اليوم : 2,280 جنيه .

سعر أسمنت سيناء اليوم: 2,600 جنيه .

سعر أسمنت حلوان اليوم :2,720 جنيه .

‎سعر الزلط اليوم

سعر المتر من الزلط العادة : 220 جنيه.

سعر المتر من الزلط المخصوص: 290 جنيه.

سعر المتر من الزلط السن مقاس 22: يقدر بـ 240 جنيه.

سعر المتر من الزلط الفينو: 310 جنيه.

‎سعر الرمل اليوم

سعر المتر من الرمل الناعم: 90 جنيها،

سعر المتر من الرمل الخشن: 100 جنيه

سعر المتر من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني: 60 جنيه.

سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض): 95 جنيه.

سعر متر الرمل الأحمر الخرج: 60 جنيها.

سعر المتر من الرمل الأحمر العادي: 30 جنيه.

سعر المتر من الرمل العادة : 165 جنيه.

سعر متر الرمل النصار (الأبيض): عند 85 جنيهًا.

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