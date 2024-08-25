أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 25-8-2024.. الجمبري بكام؟

أسعار السمك اليوم..شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 تراجعًا طفيفًا في مختلف الأسواق المحلية, وفقًا لآخر تحديث صادر عن موقع سوق العبور، وتراوح سعر سمك السردين المجمد اليوم في سوق العبور بين 50 و100 جنيهًا للكيلو, حسب الحجم.

أسعار السمك والجمبري اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار السمك والجمبري اليوم, باعتباها من أهم مصادر الفيسفور, وترصد "الموجز" أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق المحلية بناءً على التحديثات الأخيرة المعلنة من جانب سوق العبور, وقد تختلف الأسعار قليلًا بسبب تكاليف الشحن.

أسعار السمك البلطي اليوم

تراوح سعر سمك البلطي 1 في سوق العبور بين 73 و77 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر سمك البلطي 2 في سوق العبور ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك

وصل سعر سمك البلطي الأسواني في سوق العبور إلى ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

تراوح سعر سمك المكرونة السويسي اليوم في سوق العبور بين 90 و150 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر سمك مرجان 1 في سوق العبور بين 170 و270 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

تراوح سعر سمك السردين المجمد اليوم في سوق العبور بين 50 و100 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر سمك المرجان المجمد اليوم في سوق العبور ما بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك البربون المجمد اليوم في سوق العبور بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري

أسعار السبيط والكاليماري

ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري بنسبة قدرها 10 حنيهات, ليتراوح بين 210 و420 جنيهًا.

أسعار الكابوريا والجمبري الصغير

سجل سعر كيلو الكابوريا ما بين 40 و175 جنيهًا.

ارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير ليصل إلى ما بين 180 و380 جنيهًا، بزيادة بلغت 30 جنيهًا.

يعتبر الأسماك والمأكولات البحرية جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين من البروتينات, ومع تزايد الطلب على هذه المنتجات، خاصة في أوقات معينة من السنة، تشهد أسعارها ارتفاعًا وانخفاضًا يتأثر بعوامل عدة مثل العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج والنقل، فضلًا عن تأثيرات الطقس ومواسم الصيد.