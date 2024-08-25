5 إجراءات حكومية منتظرة لإنعاش سوق الدواء في مصر وتوطين صناعتها

في إطار متابعة جهود الدولة المصرية لتعزيز القطاع الطبي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، فقد ناقش الاجتماع خطوات تنفيذية تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية هامة في القطاع الطبي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

توطين صناعة المواد الخام

الاجتماع تناول متابعة خطوات توطين صناعة المواد الخام للصناعات الطبية.

الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الاقتصاد المصري، تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الاعتماد على الصناعات المحلية.

مؤتمر للشراء المجمع

سيتم عقد مؤتمر للإعلان عن الأسس والمعايير الخاصة بمشروع الشراء المجمع للمواد الخام.

المؤتمر سيجمع كبرى الشركات المصنعة والمنتجة للمواد الخام.

شراكات استراتيجية

سيتم عقد لقاء مع كبرى الشركات العالمية لدعوتها للاشتراك في مشروع الشراء المجمع.

الهدف هو عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

مشروع صيدليات إسعاف 24

استعراض الموقف التنفيذي لمشروع التوسع في صيدليات إسعاف 24 بمختلف المحافظات.

عرض خريطة الافتتاحات لسلسلة الصيدليات المزمع إنشاؤها خلال الأشهر القادمة.

مشروع المخازن الاستراتيجية

عرض الموقف التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

البرنامج الزمني للإنشاءات والتشغيل للمرحلة الأولى من المشروع حتى منتصف عام 2026.

المشروع يهدف إلى إنشاء مخازن على مساحة 106 آلاف فدان موزعة على 6 مواقع في أنحاء الجمهورية، مع إمكانية التوسع في المرحلة الثانية.

وكان قد أعلن الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن خطة موسعة لزيادة أسعار الأدوية تشمل 1600 مستحضر دوائي. ووفقًا للخطة، سيتم رفع سعر 100 مستحضر شهريًا حتى نهاية عام 2025

وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى التوازن بين تكلفة الإنتاج والتسعير، ويأتي في وقت تشهد فيه السوق جهودًا لتعويض النقص وضمان توافر الأدوية بكفاءة