بعد زيادة أسعار الأدوية.. 1600 عقار تحت التعديل تعطي قبلة الحياة للأسواق نهاية 2025

في إطار التحسينات المستمرة على سوق الأدوية في مصر، أعلن الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن خطة موسعة لزيادة أسعار الأدوية تشمل 1600 مستحضر دوائي. ووفقًا للخطة، سيتم رفع سعر 100 مستحضر شهريًا حتى نهاية عام 2025.

هذا التعديل يهدف إلى التوازن بين تكلفة الإنتاج والتسعير، ويأتي في وقت تشهد فيه السوق جهودًا لتعويض النقص وضمان توافر الأدوية بكفاءة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك 3 سلع في الدولة مُسعرة جبريًا، أي أن الحكومة هي التي تُحدد سعرها وليس الشركات، منوهًا بأن تلك السلع هي الدواء والخبز والبنزين.

وأضاف: الدواء سلعة من 3 سلع داخل مصر مُسعرة جبريًا وهى الدواء والخبز والبنزين، أي أن ما يُحدد السعر هو الحكومة وليس الشركات، فالشركات تطلب رفع سعر الأدوية وهى تقوم بدراسة الطلب، فممكن أكون مبالغا في سعر الأدوية.

1600 عقار تحت التعديل تعطي قبلة الحياة للأسواق نهاية 2025

وأوضح عوف في تصريحات تلفزيونية، أن الشركات تطلب رفع سعر الأدوية والحكومة تقوم بدراسة الأمر، مُشيرًا إلى حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، والذي أوضح فيه أن سعر الدواء سيشهد خلال نهاية العام ارتفاعًا، وأن هذه السلع لها تكلفتها، والهدف الرئيسي ليس غلق المصانع.

وأضاف عوف أن زيادة سعر 1600 دواء تمت منذ شهر يونيو الماضي وكانت على مراحل، أي أنها تكون عبارة عن رفع سعر 100 مستحضر كل شهر على سبيل المثال، وذلك حتى نهاية 2025.

ونوه رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بأن سوق الدواء في مصر توجد بها 17 ألف دواء متداول، والـ1600 دواء التي تمت زيادة سعرها لها بدائل أخرى، مؤكدًا أنه يجب تغيير الوعي والثقافة فيُمكن الحصول على البديل بنصف السعر ونفس الكفاءة..

زيادة أسعار الأدوية في مصر

وتابع أنه ليس جميع البدائل شهدت زيادة في السعر، وعن نقص البدائل في السوق أوضح أنه منذ شهر وهناك تدفقات من الأدوية بأعداد كبيرة، والهيئة تُتابع هذا الأمر بحيث لا يكون هناك مخزون في منطقة واحدة ما يترتب عليه حدوث نقص في منطقة أخرى، وعن السوق السوداء أشار إلى رقم هيئة الدواء «15301» والذي يُمكن للمواطنين من خلاله الاستفسار عن أي دواء وسعره ومكان تواجده، وكذلك الإبلاغ عن السوق السوداء.

وأضاف عوف أن هناك رقم «16682» وهو رقم صيدليات الإسعاف التي يتوافر بها معظم الأدوية ولها 13 فرع على مستوى الجمهورية.

المخزون الاستراتيجي والسيطرة على الأسعار.. الحكومة ترفع استعدادتها لمواجهة أي تقلبات في الأسواق

قاهر الدولار والسوق السوداء.. 5 إنجازات جددت ثقة السيسي في حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي