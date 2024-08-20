المخزون الاستراتيجي والسيطرة على الأسعار.. الحكومة ترفع استعدادتها لمواجهة أي تقلبات في الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة ومتابعة ملفات عمل الوزارة. خلال الاجتماع، استعرض الوزير الإجراءات المتخذة لضبط حركة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع، خصوصًا الاستراتيجية منها. كما أشار إلى توافر السلع الأساسية، بما في ذلك 300 ألف طن من التموين، اللحوم، والدواجن، في المنافذ المختلفة.وعبر السطور التالية، الموجز يرصد التفاصيل.

وزير التموين يستعرض خطط تطوير المجمعات وتوفير المخزون الاستراتيجي

في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، ناقش الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مقترحات لتحسين ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع. تضمنت المقترحات تطوير المجمعات الاستهلاكية، تنظيم أسواق الجملة، وتوحيد المبادرات الغذائية. كما أشار الوزير إلى ضرورة تحسين المخزون الاستراتيجي من السلع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشمل الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، حيث أشار إلى الأهمية المتعلقة بتطوير المجمعات وذلك بما يسمح لها بمزيد من المنافسة عبر زيادة أعدادها وانتشارها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب ما يتعلق بخطط تطوير مخازن الجملة وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بمخزون استراتيجي فعال، وكذا العمل على تنظيم أسواق الجملة بشكل يسمح بتقليل حلقات التداول، سعياً لتخفيض تكلفة السلع لأقصى درجة ممكنة، بما يسهم في تحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكداً كذلك أهمية العمل على توحيد المبادرات الغذائية من حيث التنظيم والسيطرة عليها وتحليل نتائجها وكميات وأسعار السلع التي يتم إتاحتها من خلال هذه المبادرات، تحقيقا للغرض من إطلاقها.

مدبولي يطمئن على توافر السلع الاستراتيجية وتوجيهات بزيادة الاحتياطيات

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر احتياطيات السلع الاستراتيجية. وأكد الوزير أن الأرصدة في وضع آمن، مع جهود مستمرة لزيادة الاحتياطيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مدبولي على أهمية متابعة الأسواق وضمان توفر السلع بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وجدد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، التأكيد على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنسيق في هذا الصدد، بما يسهم في إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين.

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