شعبة المواد الغذائية: لا صحة لاحتمالية ارتفاع أسعار السكر

أسعار السكر..نفى حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية - بشكل قاطع- احتمالية ارتفاع أسعار السكر، مؤكدا أن السكر موجود بوفرة في الأسواق بعد استيراد مليون طن بخلاف الإنتاج المحلي.

إلغاء السكر الحر



وأكد المنوفي أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر من على البطاقة التموينية ، موضحا أن ذلك حيث كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر والآن سعر السكر مستقر ويتراوح السعر من 30 إلي 35 جنيه.



وفي سياق متصل أوضح حازم المنوفي، أن الدعم النقدي والدعم العيني نوعان من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد أو الأسر ومع ذلك فهناك 6 مميزات للدعم النقدي على رأسها مرونة الاستخدام حيث يمكن للمستفيدين استخدام الدعم النقدي حسب احتياجاتهم الشخصية، مما يوفر مرونة أكبر مقارنة بالدعم العيني الذي يكون عادةً مخصصًا لمنتجات أو خدمات محددة.

أسعار السكر



أضاف المنوفي في تصريحات له اليوم يرصدها “الموجز” ، أن الدعم النقدي يعزز من القوة الشرائية للأفراد، مما يتيح لهم شراء السلع والخدمات التي يفضلونها، ويعزز الاقتصاد المحلي، كما أنه يقلل التبذير وخاصة أن المستفيدين يميلون إلى استخدامه بشكل أكثر كفاءة، وخاصة أنهم يديرون أموالهم حسب احتياجاتهم الحقيقية.



أكد أن الدعم النقدي يمكن أن يكون أقل تكلفة من حيث الجوانب اللوجستية والإدارية مقارنة بإدارة وتوزيع السلع العينية، كما أنه يمكن أن يشجع على تحسين الإنتاجية الاقتصادية، حيث يمكن للأفراد استخدام الدعم لتحسين مهاراتهم أو بدء مشاريع صغيرة.

السكر



أشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للأفراد اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية بديلا عن التقييد بسلع معينة، مما يساعد على تلبية الاحتياجات.

السكر الحر



ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارًا عاجلًا بشأن حصة المواطنين من السكر المقرر على التموين، حيث أوضحت الوزارة إنهاء حصة المواطن من السكر الحر بعد ضبط الأسواق.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار المتابعة لموقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق، لا يوجد مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.

أسعار السكر اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024



سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 38.28 جنيه.



بلغ أدنى سعر لكيلو السكر نحو 15 جنيهًا.

حقق أقصى سعر لكيلو السكر نحو 60 جنيهًا.

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