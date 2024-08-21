"اشتري وخزن".. سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 21-8-2024 في مصر

سعر الأرز الشعير..سجل سعر الأرز الشعير، الذي يعد من الوجبات الأساسية للمواطنين، تراجعًا ملحوظًا، مما زاد من اهتمام الكثيرين بالبحث عن سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 21-8-2024.

سعر الأرز الشعير اليوم

شهدت أسعار الأرز الشعير والسلع الغذائية تقلبات كبيرة في الفترة الماضية، مما جعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا, لذا رصدت جريدة "الموجز" آخر تحديث لسعر الأرز الشعير اليوم, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

أثار سعر طن الأرز الشعير اليوم اهتمامًا واسعًا نظرًا لأهميته الكبيرة بين السلع الغذائية واستحالة الاستغناء عنه, وتميزت مناطق زراعته في محافظات الدقهلية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية التي تُعد أكبر منتج له.

سعر الأرز

وتتأثر أسعار الأرز الشعير بالعوامل الاقتصادية العالمية، مما انعكس على تكلفة الأرز الشعير الأبيض حتى وصوله للمستهلك, جاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 13,000 جنيه للطن الواحد.

وصل سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة الرفيعة إلى 22,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض الحبة الرفيعة "كسر 5%" 20,500 جنيه.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة الرفيعة 30 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية 16.3 جنيهًا.

وصل سعر كيلو أرز الضحى في الأسواق والهايبر إلى 38 جنيهًا.

سعر الأرز

سعر الأرز عريض الحبة

يعتُبر الأرز عريض الحبة الأكثر استهلاكًا في الأسواق المصرية، وجاءت أسعاره كما يلي:

وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة إلى 14,200 جنيه للطن الواحد.

شهد سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة العريضة ارتفاعًا ليصل إلى 23,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي الحبة العريضة "كسر 3%" 23,000 جنيه للطن الواحد.

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا للكيلو الواحد.

استقرار أسعار السلع الأساسية الغذائية اليوم

استقرت أسعار السلع الأساسية الغذائية على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 33.93 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 60.77 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 28.38 جنيهًا.

استقر سعر لتر زيت عباد الشمس عند 91.47 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السكر المعبأ 36.9 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.8 جنيهًا.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 66.57 جنيهًا.

استقر سعر البيضة البلدي عند 6.23 جنيهًا.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.99 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز السائب 25.62 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفول السائب إلى 43.17 جنيهًا.

حقق سعر كيلو السمسم الأبيض 145 جنيهًا.

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