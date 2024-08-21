أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 21-8-2024 في بورصة الدواجن

تعتبر الفراخ البيضاء من أكثر أنواع اللحوم استهلاكًا في مصر، وتؤثر أسعارها بشكل مباشر على ميزانية العديد من الأسر المصرية, ويشهد سوق الدواجن في مصر تقلبات مستمرة في الأسعار نتيجة العديد من العوامل، مثل تكلفة الإنتاج، والعرض والطلب، والأحداث العالمية.

لذا, ترصد جريدة “الموجز” آخر التطورات في أسعار الفراخ البيضاء والدواجن يوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، وفقًا لبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراوحت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بين 65 و 66 جنيهًا للكيلو كمتوسط معلن من الشركات على موقع بورصة الدواجن.

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، ليصل سعر كيلو الفرخ البيضاء إلى 82.58 جنيهًا "مذبوح" و73 جنيهًا "حي".

الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن اليوم في مصر

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 تراجعًا ملحوظًا لكافة الأصناف، سواء "البيضاء" أو "البلدي"، وانخفض سعر الكيلو بنحو 11% ليسجل متوسط 92 جنيهًا للفراخ الحية, وفقًا لآخر تحديثات معلنة من البوابة الرسمية لأسعار السلع الأساسية التابعة لموقع مجلس الوزراء.

سجلت متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-8-2024 في مصرللمستهلك نحو 100.53 جنيه للكيلو "المذبوح" و92 جنيهًا للدواجن الحية بسعر المستهلك, وتعكس هذه الأسعار استمرار انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي منذ مارس الماضي، بعدما وصلت إلى أعلى مستوى لها، ثم تراجعت تدريجيًا حتى وصلت اليوم إلى مستويات قريبة من أسعار أكتوبر 2023.

أسعار الفراخ

أسعار الدواجن في المزارع

تراوح متوسط أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع العاملة في مصر اليوم الأربعاء بين 80 و85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

شهدت أسعار الدواجن البلدي اليوم انخفاضًا في الأسواق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 117.61 جنيه "مذبوح".

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم استقرارًا في البورصة والأسواق وجاءت كالتالي:

سجل سعر الكتكوت الأبيض بالشركات نحو 30 جنيه

بلغ سعر الكتكوت القطعان اليوم نحو 21 جنيه

وصل سعر الكتكوت الهجين اليوم إلى 16 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا.

وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا.

ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

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