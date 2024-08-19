هبوط حاد في أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الإثنين19-8-2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء هبوطًا حادًا خلال الفترة الحالية، وتراجعت أسعار الدواجن بأكثر من 7 جنيهات مقارنةً بأسعار الأسبوع الماضي, ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، انخفض سعر الدواجن بنحو 3 جنيهات في الكيلو الواحد.

كما شهدت أسعار الدواجن تذبذبًا ملحوظًا منذ بداية عيد الأضحى المبارك, و بدأت الأسعار بالانخفاض، ثم ارتفعت مرة أخرى بعد إجازة العيد، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى، ليليها ارتفاع جديد ثم تراجع آخر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تقدم جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء والدواجن والبيض في مصر اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 ، سواء في المزارع أو الأسواق, وجاءت كالتالي:

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء إلى 70 جنيهًا للكيلو، مسجلةً 65 جنيهًا للكيلو كحد أقصى في المزارع. وتصل الأسعار إلى المستهلك ما بين 73 و76 جنيهًا للكيلو، مما يعكس التذبذب المستمر في الأسعار خلال الفترة الماضية.

الفراخ البيضاء

بورصة الدواجن اليوم

سجلت بورصة الدواجن اليوم 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 73 و76 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار الدواجن الساسو 91 جنيهًا، لتصل إلى المواطن بنحو 100 و103 جنيهات.

سجلت الدواجن البلدي 140 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الفراخ

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتكوت ارتفاعًا بنحو جنيهين، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الكتكوت الأبيض أهالي نحو 29 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 30 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة إلى 165 جنيهًا، وبلغ سعره في الأسواق بين 168 و170 جنيهًا.

وصل سعر طبق البيض الأحمر إلى 166 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 172 جنيهًا.

كما سجل طبق البيض البلدي 135 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 و155 جنيهًا.

مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض، على الرغم من الأزمات والتحديات التي تواجهها, مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى هذا الاكتفاء، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

أفاد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بأن مصر احتلت مكانة متقدمة في صناعة الدواجن، مشيرًا إلى اهتمام وزير الزراعة الجديد بتصدير الفائض من منتجات الدواجن إلى دول أوروبية، عربية، وآسيوية. وأكد أن مصر حُرمت من تصدير منتجات الدواجن لفترة طويلة، لكن الآن، تعاود تصدير الفائض لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

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