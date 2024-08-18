سعر الأرز الشعير اليوم بنهاية التعاملات المسائية.. كيلو الأرز بكام

سعر الأرز الشعير اليوم بنهاية التعاملات المسائية.. يعتبر من السلع الأساسية التي تهم العديد من المواطنين والمزارعين في مصر، حيث يشكل جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي اليومي.

ولذا فإن متابعة سعر الأرز الشعير اليوم بنهاية التعاملات المسائية بختام يوم الأحد الموافق 18-8-2024، تعد ضرورية لمعرفة حركة السوق واتخاذ قرارات شراء أو بيع مناسبة.

سعر الأرز الشعير اليوم بنهاية التعاملات المسائية

وخلال السطور التالية، الموجز يستعرض تفاصيل سعر الأرز الشعير اليوم بنهاية التعاملات المسائية، في هذا المقال، وتأثيراته على السوق والمستهلكين، خاصة وأنه تسيطر بعض التقلبات عليه خلال الآونة الأخيرة نتيجة للعديد من العوامل الهماة التي تتعلق بالعرض والطلب، والظروف المناخية، والسياسات الزراعية.

وقد شهد سعر الأرز الشعير اليوم بنهاية التعاملات المسائية استقرارًا مقارنةً بالأيام السابقة، حيث بلغ سعر الطن من الأرز الشعير عريض الحبة لهذا اليوم حوالي 14.200 جنيه.

وهذا السعر يعكس حركة السوق المحلية والطلب على الأرز الشعير، سواء من قبل التجار أو المصنعين. وقد تأثرت الأسعار بالعوامل الموسمية مثل حجم المحصول وجودته، بالإضافة إلى تأثيرات السوق العالمية وأسعار المواد الخام الأخرى.

كما يتأثر سعر الأرز الشعير اليوم بنهاية التعاملات المسائية بعدة عوامل، لعل أبرزها الآتي:

العوامل المؤثرة في سعر الأرز الشعير اليوم

حجم المحصول : يلعب حجم المحصول وجودته دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار، فإذا كان المحصول وفيرًا وبجودة عالية، فإن الأسعار عادة ما تنخفض نتيجة زيادة العرض.

: يلعب حجم المحصول وجودته دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار، فإذا كان المحصول وفيرًا وبجودة عالية، فإن الأسعار عادة ما تنخفض نتيجة زيادة العرض. الطلب المحلي : زيادة الطلب على الأرز الشعير من قبل المصنعين والمستهلكين تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصةً في المواسم التي يزداد فيها استهلاك الأرز.

: زيادة الطلب على الأرز الشعير من قبل المصنعين والمستهلكين تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصةً في المواسم التي يزداد فيها استهلاك الأرز. العوامل الاقتصادية : تتأثر الأسعار أيضًا بالعوامل الاقتصادية العامة مثل معدلات التضخم، وأسعار الوقود، وتكلفة النقل.

: تتأثر الأسعار أيضًا بالعوامل الاقتصادية العامة مثل معدلات التضخم، وأسعار الوقود، وتكلفة النقل. التغيرات العالمية: قد تتأثر أسعار الأرز الشعير محليًا بالتغيرات في السوق العالمية، خاصة إذا كانت هناك تغيرات كبيرة في أسعار الأرز عالميًا أو في سياسات الاستيراد والتصدير.

وقد سيطر الثبات على سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم الأحد الموافق 18-8-2024، بعد حالة الصعود المفاجئ التي حدثت الأسبوع الماضي ولهذا زاد البحث عنه خلال الساعات الماضية للتعرف على آخر المستجدات التي تطرأ عليها.

وعبر التقرير التالي، ينقل الموجز آخر تطورات العوامل المؤثرة في سعر الأرز الشعير اليوم بنهاية التعاملات المسائية وهي كالتالي:

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

سجل سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم الأحد عريض الحبة 14.200 للطن وذلك حسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

كما سجل سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم الأحد رفيع الحبة نحو 13.000 للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

كما نرصد معكم سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم الأحد بالطن عقب حالة الصعود التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي وهي كالتالي:

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم 23.300 للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 21.300 للطن الواحد.

ولا ننسى التعرف على سعر كيلو الأرز اليوم بجميع المحلات خاصة وأن اسعاره تتفاوت من منطقة لأخرى والذي جاء على النحو التالي:

سعر كيلو الأرز بكام

سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

كما يصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بسعر 38 جنيه.

سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة 32 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت بسعر 30 جنيه.

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

سعرالأرز الناعم جملة 23 جنيها.

سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين 12.60 جنيه.

كما نقدم أسعار السلع الأساسية اليوم والتي جاءت كالتالي:

أسعار السلع الأساسية اليوم

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم بقيمة 25.56 جنيه.

سعر كيلو السكر الأبيض اليوم بفيمة 37 جنيها.

سعر المكرونة المعبأة اليوم 88 جنيها.

سعر لتر زيت دوار الشمس بقيمة 88 جنيها.

سعر البيضة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الأرز السائب اليوم بقيمة 25 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الأرز رفيع الحبة بقيمة 23 جنيه للكيلو الواحد.

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