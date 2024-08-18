خسائر جديدة في رأس المال السوقي بـ البورصة المصرية مع تباين أداء المؤشرات

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشراتها خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مع بداية جلسات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 29,460 نقطة، وذلك نتيجة ضغوط هبوطية على أسهم قيادية مثل البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

أسعار ومؤشرات أسهم البورصة اليوم

في المقابل، سجل مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" و"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 1.08% و0.64% على التوالي، ليغلقا عند مستويات 6,725 نقطة و9,661 نقطة على التوالي.

بلغت قيمة التداولات 3.7 مليار جنيه، بينما خسر رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه، لينخفض إلى مستوى 2.037 تريليون جنيه.

على صعيد آخر، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند 35,936 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند 12,743 نقطة. أما مؤشر الشريعة الإسلامية فقد تراجع بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2,834 نقطة.

هذا التباين في أداء المؤشرات يعكس حالة من التذبذب في السوق، مع تباين أداء الأسهم الكبرى والصغرى، مما يضع المستثمرين في حالة من الترقب لمزيد من التوضيحات حول توجهات السوق خلال الفترة القادمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأموال الساخنة عقب النزاع الروسي الأوكراني وتفاقم أزمات التضخم العالمية وارتفاع الفائدة على الدولار.

وشهدت الأسواق العالمية هبوطًا حادًا، حيث فقد المؤشر الياباني "نيكي" 12.4%، محققًا أكبر خسارة يومية منذ عام 1987. جاء هذا التراجع بفعل بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، التي أثارت مخاوف من ركود محتمل، مع ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل الدولار.

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