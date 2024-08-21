‎آخر تحديث أسعار الأسماك و الجمبري اليوم الأربعاء 21-8-2024

شهدت أسعار الأسماك والجمبري في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، حالة من التباين داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تعتبر الأسماك والجمبري من أهم مصادر البروتين في النظام الغذائي البشري، مما يجعل متابعة أسعارها أمرًا ذا أهمية كبيرة للمستهلكين والتجار على حد سواء, لذا قدمت جريدة "الموجز" لمتابعيها تفاصيل أسعار السمك والجمبري اليوم, وفقًا لسوق العبور.

سعر السمك البلطي اليوم

هبط سعر السمك البلطي الكبير اليوم، ليترواح بين 74 و78 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر السمك البلطي الوسط، وسجل ما بين 69 و73 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، ليكون ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك

أسعار السمك اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024

سجل سعر "السُّبيط - كاليماري" اليوم، ما بين 200 و420 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو مكرونة سويسي بين 90 و160 جنيهًا.

اختلف سعر الكابوريا اليوم، ليتراوح ما بين 40 و175 جنيهًا.

استقر سعر سمك "القاروص - لوت" اليوم، ليكون ما بين 200 و400 جنيهًا.

بلغ سعر سمك الوقار، ما بين 200 و400 جنيهًا.

ثبت سعر كيلو الدنيس، ليتراوح بين 100 و275 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك المجمدة اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024

استقرت أسعار الأسماك المجمدة بكافة أنواعها اليوم داخل سوق العبور، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر المرجان المجمد ما بين 30 و50 جنيهًا.

بلغ سعر البربون المجمد أيضًا ما بين 30 و50 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

وصل سعر كيلو السردين المجمد ما بين 50 و100 جنيه.

حقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا ما بين 100 و140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024

سجل سعر الجمبري الجامبو، ليتراوح بين 740 و760 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري كبير الحجم بين 600 و700 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الجمبري متوسط الحجم ما بين 460 و560 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري صغير الحجم، ما بين 170 و370 جنيهًا للكيلو.

ثبت سعر الجمبري المجمد، ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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