تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-8-2024..البطاطس بكام؟

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 21-8-2024, حالة من التفاوت, وتعد الخضروات والفاكهة من السلع الغذائية الأساسية التي يجب تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

يتطلع المواطنين إلى معرفة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-8-2024, وفقًا لسوق العبور, وقد تختلف الأسعار قليلًا من مكان لآخر حسب تكاليف النقل.

أسعار الخضروات اليوم

تراوحت أسعار الطماطم من 10 إلى 15 جنيهاً.

بلغ سعر البطاطس ما بين 14 و22 جنيهاً.

سجل سعر البصل ما بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة

تحرك سعر الكوسة بين 10 و24 جنيهاً.

وصل سعر الجزر بدون عروش إلى ما بين 7 و10 جنيهات.

تراوحت أسعار الفاصوليا من 25 إلى 35 جنيهاً.

سجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 4 و6 جنيهات.

بلغ سعر الباذنجان الرومي من 5 إلى 7 جنيهات.

تحرك سعر الباذنجان الأبيض بين 4 و6 جنيهات.

تراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 9 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الرومي صوب ما بين 3 و5 جنيهات.

بلغ سعر الفلفل الحامي البلدي من 7 إلى 9 جنيهات.

تحرك سعر الفلفل الحامي صوب بين 7 و13 جنيهاً.

سجل سعر الفلفل الألوان (أصفر، أحمر، برتقالي) من 15 إلى 25 جنيهاً.

تراوحت أسعار الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

بلغ سعر الخيار صوب من 14 إلى 16 جنيهاً.

سجل سعر الخيار البلدي ما بين 9 و13 جنيهاً.

تحرك سعر القلقاس بين 20 و24 جنيهاً.

تراوحت أسعار البطاطا من 3 إلى 10 جنيهات.

سجل سعر الثوم ما بين 45 و75 جنيهاً.

بلغ سعر اللفت من 3 إلى 5 جنيهات.

تحرك سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 10 إلى 14 جنيهاً.

سجل سعر الجريب فروت ما بين 6 و9 جنيهات.

بلغ سعر الليمون البلدي من 4 إلى 10 جنيهات.

تراوحت أسعار الليمون الأضاليا من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر العنب الأسود ما بين 20 و35 جنيهاً.

تحرك سعر التفاح المصري من 17 إلى 27 جنيهاً.

بلغ سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 40 إلى 90 جنيهاً.

تراوحت أسعار المانجو الزبدية من 22 إلى 26 جنيهاً.

سجل سعر المانجو البلدي ما بين 12 و20 جنيهاً.

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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 20-8-2024 في الأسواق