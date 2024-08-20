أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 20-8-2024 في الأسواق

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 20 اغسطس 2024، حيث ارتفعت اسعار الفواكه خلال الأيام الماضية كما ارتفعت أسعار الخضروات أيضا بشكل كبير في الأسواق.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء

الخضروات والفواكه من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء

واستقرت أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء 20 -8-2024 في الأسواق حيث سجل سعر ميلو المانجا السكري 20 جنيهًا.

تقلل الفواكه من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

وينشر لكم الموجز أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء في الأسواق كالتالي:

تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 20 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو عنب بناتي أحمر من 20 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو تين برشومي من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو من 15إلى 30 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

تراوح سعر كيلو كانتلوب من 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو شمام من 10 إلى 14 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء-20-8-2024، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 20 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 20-8-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 18 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 22 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 18 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 15 جنيهات

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 25 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات.

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