أسعار الفاكهة والخضروات في سوق العبور اليوم.. بعد استقرارها الفترة الحالية

أسعار الفاكهة والخضروات في سوق العبور اليوم.. يبحث قطاع عريض من المواطنين عن أسعار الخضار والفاكهة خلال الساعات الأخيرة داخل سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.



أسعار الفاكهة والخضروات في سوق العبور اليوم

في ذات السياق، يستعرض لكم موقع الموجز، أسعار الفاكهة والخضروات في سوق العبور اليوم، وهي كما يلي:

لا يفوتك أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 17-8-2024 في الأسواق

لا يفوتك أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 16-8-2024 في الأسواق

قائمة بأسعار الخضروات اليوم

وسجلت أسعار الخضروات والفاكهة، كما يلي:

سجل سعر كيلو الطماطم من 9 إلى 13 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البطاطس 14 إلى 22 جنيهًا.

سجل سعر كيلو كوسة من 18 إلى 24 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البصل الأحمر من 3إلي 6 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل الأبيض من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

سجل سعر كيلو جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا من 25 إلى 33 جنيها.

يتراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

سجل سعر باذنجان رومي من 3 إلى 7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.

سجل سعر كيلو فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 15 إلى 27 جنيهًا.

- سجل سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم من 45 إلى 75 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر فلفل رومى صوب من 4 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 14 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية من 35 إلى 45 جنيهًا.



قائمة بأسعار الفاكهة اليوم

-سجل سعر البرتقال الصيفى من 9 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 6 إلى 9 جنيهات.

-سجل سعر موز بيكو من 10 إلى 18 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الموز المغربي من 10 إلى 14 جنيها.

سجل سعر كيلو الموز الصعيدي من 8إلى 12 جنيهاً.

- يتراوح سعر الليمون البلدي من 3 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 5 جنيهات.

هبوط جديد في سعر الطماطم.. جدول أسعار الخضار

سجل سعر العنب البناتي الأحمر من 15 إلى 30 جنيهاً.

سجل عنب بناتى أصفر من 15 إلى 35 جنيهاً.

سجل سعر كيلو عنب كرمسن من 20 إلى 30 جنيهاً.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 40 إلى 90 جنيها.

سجل سعر كيلو تفاح مصري من 20 إلى 35 جنيهاً.

سجل سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 12 جنيهاً.

يتراوح سعر الكيوي من 60 إلى 120 جنيها .

سجل سعر كيلو افوكاتومن 60 إلى 150 جنيها.

سجل سعر كيلو الكمثرى ثلاجة من 20 إلى 40 جنيها.

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