تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين 19-8-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024، تذبذبًا في أسعارها بالأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة طفيفة واستقرار أسعار الفواكه نظرًا لتوافرها وتنوعها.

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الإثنين

وتعد الخضروات والفواكه من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الخضار اليوم الإثنين



وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم الإثنين19-8-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 18 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 25 إلى 30 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20 إلى 30 جنيها

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين

تقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

وجاءت أسعار الفواكه اليوم الاثنين في الأسواق كالتالي:



سجل سعر كيلو الموز 25 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 20 جنيهًا.

-يتراوح سعلر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

يبلغ سعر الجوافة 10 جنيهاا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفواكه اليوم الاثنين

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 20 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 10 إلى 15 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 3 إلى 27 جنيهًا.

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