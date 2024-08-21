انهيار غير مسبوق في سعر الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 21-8-2024

سعر الذهب في اليمن.. شهد سعر الذهب في اليمن، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، انخفاضًا بشكل مُفاجئ، وسجل عيار 24، 19.627 ريال، بينما سجل سعره بالدولار78.52.

ويشهد سوق الذهب، خلال فصل الصيف، رواجًا كبيرًا خاصة مع تزايد حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الذهب للعروس.

سعر الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 21 أغسطس

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم الواحد، على محرك البحث جوجل للتعرف علي سعر الذهب في اليمن، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب

سعر الذهب في اليمن اليوم

وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" سعر الذهب وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة داخل الأسواق اليمنية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذهب عيار 24 في اليمن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، 19.627 ريال، بينما سجل سعره بالدولار 78.52.

سعر الذهب عيار 22 في اليمن

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في اليمن، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، 17.044 ريال، بينما وصل سعره بالدولار إلى 68.18.

سعر الذهب عيار 21 في اليمن

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، 16.270 ريال، بينما وصل سعره بالدولار إلى 65.08.

سعر الذهب عيار 18 في اليمن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، 13.945 ريال، أي ما يعادل 55.79 دولارًا.

سعر الذهب عيار 14 في اليمن

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في اليمن، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، 10.846 ريال، وسجل سعره بالدولار نحو 43.39.

سعر الذهب عيار 12 في اليمن

وسجل سعر الذهب عيار 12 في اليمن، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 نحو 9.297 ريال، بينما حقق سعره بالدولار نحو37.19.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب في اليمن

وبلغ سعر أوقية الذهب في اليمن تصل إلى 578.256 ريال، بينما سجل سعرها بالدولار نحو2.313.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ نحو 130.157 ريال، بينما حقق سعره بالدولار نحو520.67.

سعر كيلو الذهب في اليمن

سعر كيلو الذهب اليوم في دولة اليمن يسجل نحو 18.593.435 ريال، بينما وصل سعره بالدولار لـ74.380.

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