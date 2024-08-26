‎أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق والسلع التموينية لشهر سبتمبر

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 تفاوتاً ملحوظاً، حيث سجلت بعض السلع تراجعًا في الأسعار مثل الفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، وزيت الذرة، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي. في المقابل، ارتفعت أسعار سلع أخرى مثل الأرز، والجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنة بأسعار أمس. جاءت هذه المعلومات وفقاً للتقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، الذي ينشر يومياً تحديثات حول أسعار السلع الأساسية والغذائية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

تحتل أسعار السلع الغذائية الأساسية اهتماماً كبيراً بين المواطنين، لذا تقدم جريدة "الموجز" تحديثًا يوميًا لأسعار السلع الغذائية الأساسية بناءً على البيانات الصادرة عن بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. مع العلم أن هذه الأسعار قد تختلف من منطقة إلى أخرى. وفيما يلي أبرز الأسعار:

الأرز المعبأ: ارتفع إلى 34.55 جنيه للكيلو، بزيادة 12 قرشًا.

الفول المعبأ: تراجع إلى 59.74 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.72 جنيه.

الدقيق المعبأ: سجل انخفاضًا إلى 26.64 جنيه للكيلو، بتراجع 1.91 جنيه.

زيت عباد الشمس: تراجع إلى 87.73 جنيه للتر، بانخفاض 5.97 جنيه.

السكر المعبأ: انخفض إلى 37.24 جنيه للكيلو، بتخفيض 2.98 جنيه.

المكرونة المعبأة: تراجعت إلى 32.67 جنيه للكيلو، بانخفاض 72 قرشًا.

العدس المعبأ: تراجع إلى 67.29 جنيه للكيلو، بانخفاض 37 قرشًا.

البيض البلدي: ارتفع إلى 5.74 جنيه للبيضة الواحدة، بزيادة 57 قرشًا.

زيت الذرة: انخفض إلى 98.75 جنيه للتر، بتخفيض 7.61 جنيه.

اللحوم الطازجة: تراجعت إلى 387.52 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.29 جنيه.

الدواجن الطازجة: انخفضت إلى 98.44 جنيه للكيلو، بتراجع 58 قرشًا.

الأرز السائب: ارتفع إلى 27.86 جنيه للكيلو، بزيادة 1.06 جنيه.

الفول السائب: تراجع إلى 43.13 جنيه للكيلو، بانخفاض 39 قرشًا.

الجبن الأبيض: ارتفع إلى 142.52 جنيه للكيلو، بزيادة 8.43 جنيه.

الجبن الرومي: تراجع إلى 256.21 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.59 جنيه.

اللبن السائب: ارتفع إلى 28.83 جنيه للكيلو، بزيادة 1.2 جنيه.

المسلي الصناعي: تراجع إلى 96.09 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.87 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 كالتالي:

- سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

- زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.

- أرز معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

-دقيق 1 كجم: 18 جنيها.

- مكرونة 800 جم: 13 جنيها.

- مكرونة 400 جم: 6.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم: 21 جنيه.

- فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.

- الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.

أسعار السلع التموينية

- مربى 350 جم: 16 جنيه.

- تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جم: 14 جنيه.

- جبنة تتراباك 125جم: 7 جنيهات.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم: 16 جنيهًا.

-مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيها.

- صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات.

- صابون تواليت (125 جم): 7.50 جنيه.

- لبن جاف 100جم: 25.50 جنيه.

- خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.

-ملح طعام (300 جم): 1.25 جنيه.

- علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني (80 جم): 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة (25 جم): 1.5 جنيه.

- بسكويت: 3.75 جنيه.