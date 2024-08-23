تحديثات مرتقبة على حدود السحب بالدولار.. إعلان منتظر من البنوك المصرية

أعلن محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلانًا مهمًا يتعلق بحدود السحب اليومي بالدولار في بنك مصر، وذلك وسط تزايد التكهنات حول التغييرات المحتملة في سياسات السحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية. وقد أشار الإتربي إلى عدم صحة ما يتردد حول مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى.

اتجاهات تعديل حدود السحب الدولاري

مع تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت البنوك الحكومية والخاصة ستتجه إلى تعديل حدود السحب الدولاري بالرفع أو التخفيض، صرح الخبير المصرفي عز الدين حسنين بأن البنك المركزي المصري أكد أن تحديد حدود السحب بالدولار من البنوك يتم وفق رؤية كل بنك على حدة، دون تدخل من المركزي. وأوضح أن كل بنك يمتلك الحرية في وضع سياساته الخاصة بالسحب النقدي بالعملات الأجنبية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجياته المالية الداخلية وموافقة مجلس إدارته.

تباين السياسات بين البنوك

وأشار عز الدين حسنين إلى أن حدود السحب قد تختلف بين البنوك، حيث يعتمد تحديد الحدود القصوى للسحب على مجموعة من المعايير التي يتم الاتفاق عليها داخل مجلس إدارة كل بنك. من بين هذه المعايير، تحديد حجم السحب اليومي من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وأهمها اليورو، بالإضافة إلى حجم محفظة العملات الأجنبية للبنك مقارنة بمحفظة الودائع الإجمالية.

معايير تحديد حدود السحب

وأوضح الخبير المصرفي أن تحديد حدود السحب الدولاري على البطاقات في البنوك يعتمد أيضًا على حجم التعاملات اليومية في العملات الأجنبية، وكذلك حجم الإيداعات والتحويلات الخارجية الواردة خلال الشهر وخلال العام كمتوسط. كما يتم النظر في متوسط حجم التحويلات الخارجية وعمليات السحب من العملات الأجنبية خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى حجم صافي الأصول الأجنبية لدى كل بنك وحجم الاحتياطي المستقر من السيولة الأجنبية على مدار الشهر والسنة.

تأثيرات محتملة على السوق المصرفية

من المتوقع أن تؤثر هذه التحديثات على كيفية تعامل العملاء مع حساباتهم الدولارية والقرارات المتعلقة بالسحب النقدي، خاصةً مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري. في ظل هذه التطورات، تظل مسألة الحفاظ على استقرار السوق المصرفية وقدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية أحد أبرز اهتمامات البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

القرار المرتقب من بنك مصر والبنوك الأخرى قد يكون له تأثيرات مباشرة على العملاء، ومن المتوقع أن تترقب السوق المصرفية هذه التحديثات بشغف لتقييم تأثيرها على التعاملات اليومية وحركة العملات الأجنبية داخل البلاد.

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