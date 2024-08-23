اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-8-2024

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-8-2024, بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع, وفقاً لأخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

‎‎سعر الدولار اليوم في البنوك

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك, لذا ترصد جريدة الموجز سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-8-2024 في البنوك المصرية, وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.73 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة نحو 3.75 ريال.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر صرف الدولار مقابل اليورو اليوم الجمعة نحو 0.90 يورو, اي يتم تداول اليورو بنحو 1.11 دولار.

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