تراجع حذر.. سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار 22-8-2024

شهد سعر الريال السعودي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 أغسطس/آب 2024، سواء في السوق الرسمية أو الموازية. وتفاوتت الأسعار بين البنوك المصرية وفقًا لمتغيرات السوق وعوامل العرض والطلب. وترصد جريدة الموجز التفاصيل في السطور التالية:

الريال السعودي بكام مصري؟

وفقًا للبنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.98 جنيه، في حين سجل سعر البيع 13.02 جنيه. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الشراء عند 12.96 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.02 جنيه. أما في بنك مصر، فتم تحديد سعر الريال السعودي عند 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

وفي المصرف العربي الدولي، جاء سعر الشراء عند 12.99 جنيه، وسعر البيع 13.02 جنيه. أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الشراء 12.99 جنيه وسعر البيع 13.02 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، استقر سعر الشراء عند 12.93 جنيه وسعر البيع عند 13.02 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في بنك قناة السويس 12.94 جنيه وسعر البيع 13.03 جنيه.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني عند 12.90 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع. وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 12.97 جنيه وسعر البيع 13.02 جنيه.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل أعلى سعر للشراء بقيمة 13.02 جنيه وأعلى سعر للبيع بقيمة 13.05 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

في السوق السوداء، تجاوز سعر الريال السعودي نظيره في البنوك، حيث بلغ سعر الشراء 13.08 جنيه، فيما سجل سعر البيع 13.35 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار. هذا الاستقرار يعكس ثبات العلاقات التجارية والاقتصادية بين العملتين.

الدولار مقابل الريال السعودي

أما بالنسبة للدولار مقابل الريال السعودي، فقد استقر سعر الصرف عند حوالي 0.27 دولار لكل ريال، مما يعزز من استقرار التعاملات المالية بين الجانبين على المستوى العالمي.

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