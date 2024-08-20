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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

شوف ‎العملات الأجنبية.. تحركات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، 20 أغسطس 2024، حيث سجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 48.74 جنيه للشراء و48.88 جنيه للبيع. فيما يلي نعرض أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية، وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" التفاصيل.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار بنك مصر

في بنك مصر، استقر سعر الدولار عند 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا في الأسعار على مدار اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، مما يدل على تناسق الأسعار بين البنوك الكبرى.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، حيث يعتبر هذا السعر أعلى بقليل مقارنةً ببنوك مصر والبنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

في بنك قطر الوطني، وصل سعر الدولار إلى 48.86 جنيه للشراء و48.96 جنيه للبيع، مع استمرار ارتفاع طفيف في الأسعار.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

أما في بنك فيصل الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، مماثلاً لسعره في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

شهد مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث بلغ 49.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع، مما يجعله من أعلى الأسعار في السوق المصرفية اليوم.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

استقر سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي عند 48.87 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع، مما يجعله قريبًا من الأسعار المسجلة في معظم البنوك الأخرى.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

بالنسبة لسعر الدولار مقابل الريال السعودي، فقد استقر عند 13.03 ريال سعودي لكل دولار أمريكي، مع استقرار نسبي في حركة السوق اليوم.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم نحو 0.89 يورو، حيث تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات طفيفة تؤثر على هذا السعر.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تنوعًا في بداية تعاملات اليوم. فيما يلي بعض الأسعار:

  • الجنيه الإسترليني: 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع.
  • الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع.
  • اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع.
  • الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع.
  • الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع.
  • الفرنك السويسري: 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع.
  • الين الياباني: 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع.

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