ارتفاع في بداية التعاملات.. سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 بنهاية التعاملات استقراراً ملحوظاً، حيث وثقت آخر تحديثات البورصة المصرية آخر أسعار الذهب، التي ظهرت تشهد ارتفاعاً بنحو أكثر من 10 جنيهات للذهب عيار 21.



سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024

وفقاً لآخر تحديثات الشعبة العامة لـ الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2021، فإن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، ويستعرض لكم موقع الموجز الأسعار في بداية التعاملات بالتفصيل خلال السطور التالية.

سعر الذهب



سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 نحو 3960 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 نحو 3630 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 نحو 3465 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 نحو 2970 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 نحو 2310 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 نحو 27720 جنيه

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