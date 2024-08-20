سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 20-8-2024

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء.. استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بقي السعر عند نفس المستوى، 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. وترصد جريدة الموجز التفاصيل في السطور التالية:

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.96 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. أما في البنك المصري الخليجي، فقد بلغ سعر الريال 13.05 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني الأهلي، وصل السعر إلى 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار، محافظًا على استقراره أمام العملة الأمريكية.

الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي حوالي 0.27 دولار لكل ريال، وهو ما يعكس استقرارًا في سعر الصرف بين العملتين.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

شهد الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.96 جنيه و13.06 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 13.04 جنيه و13.09 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي سعرًا قدره 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع، وذلك بدون أي تغيير في التعاملات اليومية لهذا اليوم.

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