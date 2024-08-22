الآن أخر تحديث أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 22-8-2024
مع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.
سعر طن الحديد اليوم
- سعر طن حديد سرحان: نحو 38800 جنيه.
- سعر طن حديد بشاي: نحو 41200 جنيه.
- سعر طن حديد المعادي: 38800 جنيه.
- سعر طن حديد مصر ستيل: 39000 جنيه.
- سعر طن حديد العشري: 38800 جنيه.
- سعر طن حديد المصريين: 41100 جنيه.
- سعر طن حديد الكومي: 39000 جنيه.
- سعر طن حديد المراكبي: 41000 جنيه.
- سعر طن حديد عطية: 39000 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم في مصر
- سعر طن أسمنت الرمادي اليوم بما يعادل 2415 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت النصر اليوم بما يعادل 1960 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح اليوم بما يعادل 2000 جنيه.
- سعر طن أسمنت العسكري اليوم بما يعادل 1950 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم بما يعادل 1990 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت السويس اليوم بما يعادل 2000 جنيه.
- سعر طن أسمنت المسلح اليوم بما يعادل 2.000 جنيه.
- سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم بما يعادل 1930 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت النهضة اليوم بما يعادل 2270 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت السويدي اليوم بما يعادل 2100 حنيه.
- سعر طن أسمنت حلوان اليوم بما يعادل 1980 جنيهًا .
- سعر طن أسمنت المخصوص اليوم بما يعادل 1950 جنيهًا.
سعر شيكارة الأسمنت
- أسعار الأسمنت المخلوط تراوحت بين 1750 و1950 جنيها للطن.
- أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2850 و2950 جنيها.
- أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 4000 و4150 جنيهًا.
سعر الطوب اليوم
- طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه
- طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه
- طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيه
- طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه
- طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.
سعر الزلط اليوم
- سعر متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 285-300 جنيها
- سعر متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 240-260 جنيها.
- سعر مكعب الزلط نحو 250 جنيها.
- سعر متر الزلط السن نحو 225 جنيها.
سعر الرمل اليوم
- سعر متر الرمل الناعم في السوق: 90 جنيهًا.
- سجل سعر متر الرمل الخشن: 100 جنيه.
- بلغ سعر المتر من الرمل العادة: 165 جنيهًا.
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