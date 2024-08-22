الآن أخر تحديث أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 22-8-2024

مع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد سرحان: نحو 38800 جنيه.

سعر طن حديد بشاي: نحو 41200 جنيه.

سعر طن حديد المعادي: 38800 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل: 39000 جنيه.

سعر طن حديد العشري: 38800 جنيه.

سعر طن حديد المصريين: 41100 جنيه.

سعر طن حديد الكومي: 39000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 41000 جنيه.

سعر طن حديد عطية: 39000 جنيه.

‎سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر طن أسمنت الرمادي اليوم بما يعادل 2415 جنيهًا.

سعر طن أسمنت النصر اليوم بما يعادل 1960 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح اليوم بما يعادل 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري اليوم بما يعادل 1950 جنيهًا.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم بما يعادل 1990 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس اليوم بما يعادل 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت المسلح اليوم بما يعادل 2.000 جنيه.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم بما يعادل 1930 جنيهًا.

سعر طن أسمنت النهضة اليوم بما يعادل 2270 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي اليوم بما يعادل 2100 حنيه.

سعر طن أسمنت حلوان اليوم بما يعادل 1980 جنيهًا .

سعر طن أسمنت المخصوص اليوم بما يعادل 1950 جنيهًا.

‎سعر شيكارة الأسمنت

أسعار الأسمنت المخلوط تراوحت بين 1750 و1950 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2850 و2950 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 4000 و4150 جنيهًا.

سعر الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.

‎سعر الزلط اليوم

سعر متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 285-300 جنيها

سعر متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 240-260 جنيها.

سعر مكعب الزلط نحو 250 جنيها.

سعر متر الزلط السن نحو 225 جنيها.

‎سعر الرمل اليوم

سعر متر الرمل الناعم في السوق: 90 جنيهًا.

سجل سعر متر الرمل الخشن: 100 جنيه.

بلغ سعر المتر من الرمل العادة: 165 جنيهًا.

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