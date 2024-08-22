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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

الآن أخر تحديث أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 22-8-2024

مواد البناء
مواد البناء

مع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

 

‎سعر طن الحديد اليوم

  • سعر طن حديد سرحان: نحو 38800 جنيه.
  • سعر طن حديد بشاي: نحو 41200 جنيه.
  • سعر طن حديد المعادي: 38800 جنيه.
  • سعر طن حديد مصر ستيل: 39000 جنيه.
  • سعر طن حديد العشري: 38800 جنيه.
  • سعر طن حديد المصريين: 41100 جنيه.
  • سعر طن حديد الكومي: 39000 جنيه.
  • سعر طن حديد المراكبي: 41000 جنيه.
  • سعر طن حديد عطية: 39000 جنيه.

 

‎سعر الأسمنت اليوم في مصر

 

  • سعر طن أسمنت الرمادي اليوم بما يعادل 2415 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت النصر اليوم بما يعادل 1960 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح اليوم بما يعادل 2000 جنيه.
  • سعر طن أسمنت العسكري اليوم بما يعادل 1950 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم بما يعادل 1990 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت السويس اليوم بما يعادل 2000 جنيه.
  • سعر طن أسمنت المسلح اليوم بما يعادل 2.000 جنيه.
  • سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم بما يعادل 1930 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت النهضة اليوم بما يعادل 2270 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت السويدي اليوم بما يعادل 2100 حنيه.
  • سعر طن أسمنت حلوان اليوم بما يعادل 1980 جنيهًا .
  • سعر طن أسمنت المخصوص اليوم بما يعادل 1950 جنيهًا.

 

‎سعر شيكارة الأسمنت 

  • أسعار الأسمنت المخلوط تراوحت بين 1750 و1950 جنيها للطن.
  • أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2850 و2950 جنيها.
  • أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 4000 و4150 جنيهًا.

 

سعر الطوب اليوم

  • طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه
  • طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه
  • طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيه
  • طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه
  • طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.

 

‎سعر الزلط اليوم

  • سعر متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 285-300 جنيها
  • سعر متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 240-260 جنيها.
  • سعر مكعب الزلط نحو 250 جنيها.
  • سعر متر الزلط السن نحو 225 جنيها.

 

‎سعر الرمل اليوم

  • سعر متر الرمل الناعم في السوق: 90 جنيهًا.
  • سجل سعر متر الرمل الخشن: 100 جنيه.
  • بلغ سعر المتر من الرمل العادة: 165 جنيهًا.

 

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