تفاصيل أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سعر الحديد اليوم في شركة عز 41500 جنيه للطن.

سعر حديد بشاي 41200 جنيه للطن.

سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

سعر الحديد في شركة المصريين 41100 جنيه للطن.

سعر حديد الكومي 38800 جنيه للطن.

سعر حديد العشري 38800 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل 39000 جنيه.

سعر حديد بيانكو سعر 38800 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي سعر 39000 جنيه للطن.

سعر حديد سرحان سعر 38800 جنيهًا.

سعر حديد الجيوشي سعر 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبي سعر 41000 جنيه للطن.

سعر حديد عطية سعر 39000 جنيه للطن.

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

سعر أسمنت المسلح اليوم: 2000 جنيهًا في الطن.

سعر أسمنت النصر 2340 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي سجل 2220 جنيهًا.

سعر أسمنت العسكري 2280 جنيهًا.

سعر أسمنت أسمنت المصريين 2320 جنيهًا.

سعر أسمنت السويدي 2650 حنيهًا في الطن.

سعر أسمنت أسمنت السويس 2430 جنيهًا في الطن.

سعر أسمنت حلون 2430 جنيهًا في الطن.

سعر أسمنت المخصوص 2400 جنيهًا.

‎سعر شيكارة الاسمنت

سعر أسمنت الأسمنت المخلوط بين 1330 إلى 1420 جنيهًا.

سعر أسمنت المقاوم بين 2010 و2330 جنيهًا.

سعر أسمنت الأبيض بين 3920 إلى 4030 جنيه.

‎سعر الزلط اليوم

سعر متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 285-300 جنيها

سعر متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 240-260 جنيها.

سعر مكعب الزلط نحو 250 جنيها.

سعر متر الزلط السن نحو 225 جنيها.

‎سعر الرمل اليوم

سعر متر الرمل الناعم في السوق: 90 جنيهًا.

سجل سعر متر الرمل الخشن: 100 جنيه.

بلغ سعر المتر من الرمل العادة: 165 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر اليوم

سعر الطوب الأسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1,500 جنيه.

سعر الطوب الأسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6,200 جنيه.

سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1000جنيها.

سعر الطوب الأحمر الرملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 3,135 جنيه.

سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف 60×20×20 سم م3 ألف طوبة 1,880 جنيه.

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