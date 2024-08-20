نشرة اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر

اسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024.

‏‎سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39766 جنيهًا

سجل حديد عز نحو 41357 جنيهًا

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبي بقيمة 41000 جنيه.

حديد بشاي يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

‏‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

سعر طن أسمنت الرمادي 2360 جنيهًا

سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1990 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

سعر أسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

‏‎سعر شيكارة الاسمنت

سعر أسمنت السويس: 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت حلوان: 1980 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المخصوص: 1950 جنيهًا.

سعر أسمنت التعمير 2030 جنيها للطن.

سعر أسمنت الصعيد 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1.920 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1930 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت المسلح 2000 جنيه للطن.

‏‎سعر الزلط اليوم

سعر متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 285-300 جنيها

سعر متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 240-260 جنيها.

سعر مكعب الزلط نحو 250 جنيها.

سعر متر الزلط السن نحو 225 جنيها.

‏‎سعر الرمل اليوم

سعر متر الرمل الناعم في السوق: 90 جنيهًا.

سجل سعر متر الرمل الخشن: 100 جنيه.

بلغ سعر المتر من الرمل العادة: 165 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر اليوم

سعر الطوب الأسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1,500 جنيه.

سعر الطوب الأسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6,200 جنيه.

سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1000جنيها.

سعر الطوب الأحمر الرملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 3,135 جنيه.

سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف 60×20×20 سم م3 ألف طوبة 1,880 جنيه.

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