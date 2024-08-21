سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. الأخضر بكام

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. من المعروف أن سعر العملة الخضراء يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، مما يجعله عرضة للتقلبات اليومية.

كما تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية، على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك مثل السياسات النقدية في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية، على قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

ولهذا يعتبر سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك من الموضوعات الخدمية الهامة التي تشغل قطاع عريض من المستثمرين لعل أبرزهم رجال الأعمال والمهتمين بسعر العملة.

وخلال السطور التالية، يرصد الموجز آخر تحديث طرأ على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، الي يشهد تأرجحًا منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن في البنوك والمصارف الرسمية.

وسيطر التأرجح وعدم الاستقرارعلى العملة الخضراء طوال يوم أمس الثلاثاء الموافق 20-8-2024، حتى استقر نسبيًا بنهاية التداولات ليبدأ يوم جديد من الحذر بسوف الصرف.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ويعد متابعة سعر الدولار اليوم في مصر 2024 من الأمور الهامة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني والأسعار اليومية للسلع والخدمات، خاصة وأن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر تؤثر على سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وزيادة الاستثمارات تؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري، بينما يؤدي سحب الاستثمارات إلى تراجع قيمته، كما أنه يعتمد على مستوى العرض والطلب في السوق، وزيادة الطلب على الدولار سواء من قبل المستوردين أو المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع سعره.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعبر الآتي ننقل لكم بجانب الكشف عن آخر مستجدات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، أيضًا سعر الدولار اليوم في بنك مصر، الذي سجل بختام أمس الثلاثاء الموافق 20-8-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 48.79 جنيه للشراء، و 48.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

كما بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه مع بداية صباح الاربعاء الموافق 21-8-2024، نحو 48.79 جنيه للشراء، و 48.89 جنيه للبيع.

أما فيما يتعلق بآخر تطورات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك والمصارف الأخرى فقد جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.8070 جنيه للشراء، و 48.9436 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.7900 جنيه للشراء، و 48.8900 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.8 جنيه للشراء، و 48.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.82 جنيه للشراء، و 48.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.8500 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.9500 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.85 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.95 جنيه.

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