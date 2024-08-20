"الجيزة" تصدر بيان هام للمواطنين بشان إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أصدرت محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء تنويه هام للمواطنين بشان استكمار إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء .

توجيه هام من محافظة الجيزة للمواطنين بشأن اتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء

ولفتت المحافظة خلال بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" بانه على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح علي مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ٢٠١٩ وقاموا بسداد رسوم جديه التصالح والحاصلين على نموذج ٣ وللحفاظ علي حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن ، بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعها طبقآ للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد .

التصالح على مخالفات البناء

استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء

واستطرد البيان : انه في حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر محافظة الجيزة السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ علي حق الدولة .

وتوضح محافظة الجيزة انه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح التوجه الى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك حرصآ منا علي تجنبكم الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات .

"الجيزة" تصدر بيان هام بشان إجراءات التصالح في مخالفات البناء



وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتيسير الإجراءات علي السادة المواطنين والرد علي استفسارتهم ومساعدتهم في اعداد ملفات التصالح وتواجد عضو قانوني بكل مركز تكنولوجي للرد علي استفسارات المواطنين والعمل علي مدار اليوم وفي أيام العطلات عدا يوم الجمعة .

مخالفات البناء

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق عن جميع إجراءات التصالح على مخالفات البناء والخطوات المتخذة، وكيفية تقديم الطلب الخاص بذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتخصصة بالنسبة للمدن والأحياء في جميع المحافظات.





المستندات المطلوبة في التصالح على مخالفات البناء 2024

للتقديم على التصالح على مخالفات البناء 2024 يجب توافر مجموعة من المستندات ومنها:

• صورة خاصة من بطاقة الرقم القومي.

• إرفاق المستند الخاص بالمخالفة في المبنى التي ترغب بتقديم طلب التصالح إليه.

• إرفاق شهادة من الحي التابع للمبنى.

• إرفاق المحضر الخاص بالمخالفة.

• يلزم أن يتم تقديم المستندات الخاصة بالحيازة القانونية أو الإيجار أو الملكية للمبنى التي ترغب في تقديم طلب التصالح عليه.

• إرفاق التقرير الخاص بسلامة المبنى.

• يجب أن يتم تقديم صورة من الوصل الخاص بالمرافق.

• إرفاق نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي بالنسبة له أيضًا.

• مستند خاص يوضح المخالفة الموجودة والإجراءات التي ينبغي أن يتم اتباعها.



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