آخر مستجدات مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وموعد افتتاحها رسميًا

مشروع تطوير حديقة الحيوان.. يعد مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة من المشروعات الهامة التي تُنفذها الدولة المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الاثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي.

ويأتي مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة بهدف إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء حيث تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان.

ويستعرض “الموجز” آخر مستجدات مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وربطها بحديقة الأورمان، وموعد افتتاحها.

آخر مستجدات مشروع تطوير حديقة الحيوان

آخر مستجدات مشروع تطوير حديقة الحيوان

وفيما يتعلق بـ آخر مستجدات مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، وتم استعراض أخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مشروع تطوير حديقة الحيوان وربطها بالأورمان هو مشروع قومي يُساهم في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الطبيعي لمصر، وأنه على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في مجال السياحة البيئية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بعد الإنتهاء من مشروع تطوير الحديقتين سوف يتم تجديد التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصري إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، مؤكداً على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الإنتاج الحربي و الزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي المطور الرئيسي لمشروع تطوير حديقة الحيوان، وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير وهو ما يؤكد دعم الدولة لدمج القطاع الخاص بأعمال التطوير والإنشاء بالمشروعات الكبرى.

خطة تطوير مشروع حديقة الحيوان

ومن جانبهم، استعرض ممثلو التحالف الخاص بتطوير حديقتي الحيوان والأورمان الموقف التنفيذى للمشروع، مشيرين إلي أن خطة التطوير تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة وبمعدلات تنفيذ جيدة جدًا، وأكد ممثلو التحالف حرص القائمين على تنفيذ المشروع بمراعاة الاشتراطات الدولية التي وضعتها الرابطة الدولية لحدائق الحيوان WAZA والرابطة الأفريقية PAAZA، كما أكدوا على أن خبرات "الإنتاج الحربي" والشركات المتحالفة المشاركة في تطوير الحديقتين تؤهل لظهور المشروع بالشكل الذي يليق بمكانتهما وعراقتهما، مشيرين إلي أن التطوير سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطن المصري ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال تطويرهما وتحديثهما بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين.

وفي نفس الصدد، أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشراكة المثمرة بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي في هذا مشروع تطوير حديقة الحيوان، ومشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في ضوء الحرص علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين، مشددا على أن الهدف من مشروع تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعاً سياحياً وترفيهياً جذاب.

آخر مستجدات مشروع تطوير حديقة الحيوان

المؤتمر الدولى لحدائق الحيوان عام 2025

وأوضح محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة حدائق إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان أن أعمال التطوير بدأت بتاريخ 12/12/2023 عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارات والجهات المعنية وكذلك موافقه الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان على التصميمات وأعمال التطوير، لافتاً إلى أنه يتم التوثيق لحظة بلحظة للأعمال التي تجرى ويتم تكويد المباني قبل البدء، مؤكداً على أن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان يتضمن رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبانٍ أثرية وتاريخية.

وأنه جاري تنفيذ النفق الذي يربط بين الحديقتين الأرومان والحيوان، بالإضافة إلى انهاء إجراءات التعاقد على جلب حيوانات جديدة وكذلك الاستعداد لاستضافة المؤتمر الدولى لحدائق الحيوان عام 2025 بالتزامن مع افتتاح حديقة الحيوان.

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