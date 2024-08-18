مطرب يقاضي عمر كمال بتهمة انتهاك حقوق ملكيته الفكرية لأغنية "نفسي أضمك"

في تطور قانوني بارز، قام المطرب محمد كمال برفع دعوى قضائية ضد المطرب عمر كمال، متهما إياه بتجاوز حقوق الملكية الفكرية لأغنيته الشهيرة "نفسي أضمك".

تأتي هذه الخطوة بعد أن نسب عمر كمال الأغنية لنفسه خلال ظهوره في برنامج "فايق ورايق"، مما أثار غضب محمد كمال ودفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تفاصيل الدعوى القضائية

قام محمد كمال، عبر مكتب محاماة متخصص في قضايا الملكية الفكرية بقيادة الدكتور محمد مسعود، بتقديم دعوى قضائية تحت رقم 6226 أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

في الدعوى، يطلب محمد كمال تعويضاً قدره 5 ملايين جنيه جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة انتهاك حقوق ملكيته الفكرية. وقد جاء هذا القرار بعد أن غنى عمر كمال مقطعاً من أغنية "نفسي أضمك" في برنامج "فايق ورايق"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، وادعى أنه هو من قام بأداء الأغنية، دون أن يذكر اسم محمد كمال كصاحب العمل الأصلي.

عمر كمال

بيان محمد مسعود



في بيان صحفي، أكد المحامي محمد مسعود أن الدعوى تعكس انتهاكاً واضحاً لقانون الملكية الفكرية الذي يضمن حماية الحقوق الأدبية والمادية للفنانين.

وشدد مسعود على أن عمر كمال لم يحترم حقوق محمد كمال كمالك للأغنية، التي يمتلك جميع حقوقها القانونية، بما في ذلك التصاريح والتنازلات المطلوبة.

وأوضح مسعود أن الدعوى القضائية تهدف إلى تأكيد ملكية محمد كمال للأغنية واسترداد حقوقه من خلال تعويض مادي مناسب.

كما طالب مسعود بضرورة التزام الإعلامي إبراهيم فايق بميثاق الشرف الإعلامي، وتوفير فرصة لمحمد كمال للرد والتوضيح في نفس البرنامج لتصحيح المعلومات المغلوطة.

رد محمد كمال على الانتهاك

أكد محمد كمال في تصريحاته أن قرار رفع الدعوى جاء بعد تكرار محاولات عمر كمال الاستيلاء على حقوقه الفكرية، حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي يُعتدى فيها على حقوقه.

وأشار كمال إلى أنه قد سبق وتغاضى عن تعديات سابقة من قبل عمر كمال على أعماله في بداياته الفنية، وذلك لدعمه في مسيرته الفنية.

ومع ذلك، فإن نسب عمر كمال أغنية "نفسي أضمك" لنفسه كان الخط الأحمر بالنسبة له، مما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على هذا التعدي.

وأكد كمال أنه مصمم على استرداد حقوقه كاملة، مضيفًا أن دعمه لم يكن يعني التنازل عن حقوقه، بل كان تشجيعًا له، لكن الوضع الحالي يتطلب الدفاع عن حقوقه بحزم.

دعوة للمزيد من المهنية

في ختام تصريحاته، دعا محمد كمال إلى ضرورة الحفاظ على المهنية والاحترام المتبادل في المجال الفني، مؤكدًا أن الخطوات القانونية التي يتخذها تهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع الفنانين وضمان احترام القوانين التي تحمي حقوقهم.

كما شدد على أهمية التصدي لأي تجاوزات تتعلق بالملكية الفكرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.

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