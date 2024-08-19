كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية أون لاين.. بالرقم القومي

كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية أون لاين.. يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن برنت تأميني والرقم التأميني أون لاين، إذ يعد واحدًا من المستندات الرئيسية في مسوغات التعيين، وتسهيلًا على المواطنين وفي ظل توجه الدولة للتحول الرقمي تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن برنت التأمينيات أون لاين.

كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية أون لاين..

خطوات الاستعلام

كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية أون لاين، الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي: https://www.nosi.gov.eg/ar/

برنت تأمينات

اختيار الخدمة: ابحث عن الخدمة التي تريدها، مثل "الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي" أو "الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي".

إدخال البيانات: قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي عادة ما تكون الرقم القومي واسم الأم.

التحقق من البيانات: تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب.

إرسال الطلب: بعد التأكد من صحة البيانات، قم بإرسال الطلب.

عرض النتيجة: ستظهر لك النتيجة على الشاشة، والتي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بملفك التأميني.

فوائد الاستعلام الإلكتروني

السرعة والدقة: الحصول على المعلومات بشكل فوري ودقيق.

التوفير في الوقت والجهد: عدم الحاجة إلى زيارة فروع الهيئة.

السهولة: يمكن إجراء الاستعلام من أي مكان وفي أي وقت.

الأمان: يتم حماية البيانات الشخصية للمؤمن عليه.

الاستعلام عن التأمينات الأجتماعية

المستندات المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات

لاستخراج برنت تأميني من مكاتب التأمينات يجب إحضار البطاقة الشخصية، مع العلم أنه يجب أن يكون برنت التأمينيات مستخرجا ومختوم بختم مكتب التأمينات وتوقيعه من خلال مدير المكتب، ليكون صالحًا للاستخدام في أي إجراءات رسمية.



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