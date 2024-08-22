تعرف على أسعار السيراميك اليوم الخميس 22-8-2024 في مصر

استقرت أسعار السيراميك اليوم، الخميس 22 أغسطس 2024، في الأسواق المحلية، مما أثار اهتمام العديد من المواطنين، خاصة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, وتباينت الأسعار بحسب الجودة والحجم والشركات المنتجة، في ظل تزايد الطلب على السيراميك كعنصر أساسي في تجهيزات المنازل.

أسعار السيراميك اليوم

سادت حالة من التباين في أسعار السيراميك اليوم، بينما شهدت حركة التشييد والبناء هدوءًا ملحوظًا, ورصدت جريدة "الموجز" أسعار السيراميك المختلفة، بما في ذلك الفرز الأول والثاني والثالث، لتلبية احتياجات السوق.

أسعار السيراميك من البورسلين



شملت قائمة أسعار السيراميك 2024 مجموعة متنوعة من بورسلين الأرضيات، على النحو التالي:

أسعار السيراميك

بورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات: 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا: 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات: 209 جنيهات.

متوسط أسعار السيراميك اليوم

تفاوتت أسعار السيراميك اليوم بشكل عام، وتراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السيراميك

بلغ سعر متر السيراميك للأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

سجل سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

وتراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

جاءت أسعار السيراميك فرز أول اليوم على النحو التالي:

متر سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا.

متر سيراميك كليوباترا أرضيات: 144 جنيهًا.

متر سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

متر سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا، وبلغت الأسعار:

متر سيراميك أرضيات إينوفا: 75 جنيهًا.

متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

متر سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

متر سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

متر سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

متر سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت على النحو التالي:

متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

متر السيراميك العادي: بين 45 و55 جنيهًا.

متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

تنوع أسعار السيراميك

تنوعت أسعار السيراميك اليوم بشكل ملحوظ تبعًا للمواصفات والجودة, ويمكن العثور على السيراميك المحلي بجودة جيدة تتراوح أسعاره بين 50 و100 جنيه للمتر المربع، تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا كان مصنوعًا بتقنيات متقدمة أو بتصميمات خاصة.

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