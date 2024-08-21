أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 21-8-2024 في مصر.. فرز أول وثاني وثالث

تعتبر أسعار السيراميك مؤشراً هاماً على أداء قطاع البناء في مصر، خاصة مع انتشار استخدام السيراميك في التشطيبات الداخلية والخارجية, وتتأثر أسعار السيراميك بشكل كبير بالعوامل العالمية مثل أسعار الغاز الطبيعي والطلب على مواد البناء، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل تكاليف النقل والسياسات الحكومية.

أسعار السيراميك اليوم

يتطلع المستهلكون والمقاولون على حد سواء إلى معرفة أسعار السيراميك اليوم وتأثيرها على تكلفة التشطيبات النهائية, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 21-8-2024.

أنواع السيراميك في مصر

شهدت أسعار السيراميك اليوم في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ وتتختلف أسعار السيراميك, بناءً على أنواعه التي تشمل:

أسعار السيراميك

السيراميك فرز أول: يتميز بالجودة العالية وخلوه من العيوب.

يتميز بالجودة العالية وخلوه من العيوب. السيراميك فرز ثاني: يحتوي على عيوب طفيفة غير ملحوظة.

يحتوي على عيوب طفيفة غير ملحوظة. السيراميك فرز ثالث: به عيوب واضحة وملحوظة.

متوسط أسعار السيراميك في مصر

تراوحت أسعار السيراميك اليوم في مصر على النحو التالي:

أسعار السيراميك 2024

السيراميك فرز أول: تراوحت أسعار الأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا للمتر.

تراوحت أسعار الأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا للمتر. الأرضيات الباركية: بلغ سعر المتر نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر المتر نحو 180 جنيهًا. الأرضيات الليزر: وصلت أسعارها إلى 210 جنيهات.

وصلت أسعارها إلى 210 جنيهات. حوائط المطبخ الليزر: وصل سعر المتر إلى 240 جنيهًا.

وصل سعر المتر إلى 240 جنيهًا. حوائط الحمام الليزر: تراوحت أسعارها بين 250 جنيهًا و300 جنيه لسيراميك كليوباترا.

أسعار السيراميك فرز أول

جاءت أسعار السيراميك فرز أول اليوم على النحو التالي:

متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا

متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا

متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا

متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا

متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا

أسعار السيراميك فرز ثاني

سجلت أسعار السيراميك فرز ثاني بداية من 65 جنيهًا وتصل إلى 150 جنيهًا:

متر سيراميك عادي: 65 جنيهًا

متر سيراميك رويال: 135 جنيهًا

متر سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا

متر سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا

متر سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات

متر سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا

متر سيراميك ارت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا

سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا

أسعار السيراميك فرز ثالث

أما أسعار السيراميك فرز ثالث فقد تراوحت بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا:

متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا

متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا

متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا

متر سيراميك عادي: من 45 إلى 55 جنيهًا

متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا

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