‎الآن أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأربعاء، 21 أغسطس 2024، حيث سجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 48.74 جنيه للشراء و48.88 جنيه للبيع. فيما يلي نعرض أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية، وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" التفاصيل.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، وفقًا لما يرصد "تحيا مصر".

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، ليكون متماشيًا مع أسعار البنوك الأخرى.

سعر الدولار بنك مصر

شهد بنك مصر اليوم الأربعاء استقرارًا في سعر الدولار، حيث سجل 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، مطابقًا لأسعار البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، ما يعكس استقرار السعر في معظم البنوك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء

في البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأربعاء

سجل الدولار في المصرف المتحد اليوم الأربعاء 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، مع ثبات الأسعار نسبيًا.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء عند 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء

في بنك فيصل الإسلامي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء

أظهر مصرف أبوظبي الإسلامي سعرًا للدولار بلغ 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، مما يجعله أعلى قليلًا من البنوك الأخرى.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الأربعاء 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، مشابهًا لسعر البنك المركزي.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء

سجل الدولار في بنك قطر الوطني (QNB) اليوم الأربعاء 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا في أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

بالنسبة لسعر الدولار مقابل الريال السعودي، فقد استقر عند 13.03 ريال سعودي لكل دولار أمريكي، مع استقرار نسبي في حركة السوق اليوم.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم نحو 0.89 يورو، حيث تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات طفيفة تؤثر على هذا السعر.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تنوعًا في بداية تعاملات اليوم. فيما يلي بعض الأسعار:

الجنيه الإسترليني: 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع.

الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع.

الين الياباني: 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع.

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