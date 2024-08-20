أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في مصر

شهدت محركات البحث تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات حول أسعار السيراميك اليوم، وذلك نظرًا لأهميته كواحدة من أكثر المواد استخدامًا في جميع المحافظات, ويستخدم السيراميك على نطاق واسع في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية، بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه.

أسعار السيراميك في مصر

يسعى الكثيرون لمعرفة آخر تحديث لسعر السيراميك اليوم، خاصة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. لذا، استعرضت جريدة "الموجز" آخر تحديث لأسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في مصر.

سعر متر السيراميك اليوم

تفاوتت أسعار السيراميك بناءً على عدة عوامل، من بينها جودة المواد الخام، تكلفة التصنيع، التصاميم والألوان المتاحة، بالإضافة إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة.

أسعار السيراميك

متوسط سعر متر السيراميك

تراوح سعر متر السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع، فيما تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا كان السيراميك يتميز بتصميمات خاصة أو تم تصنيعه باستخدام تقنيات متقدمة.

أسعار السيراميك فرز أول

السيراميك

سجل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا، بينما وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركيه إلى 180 جنيهًا. أما أسعار الأرضيات الليزر، فقد وصلت إلى 210 جنيهات, وسجل سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 جنيهًا و150 جنيهًا. جاءت الأسعار كالتالي:

سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني بـ 75 جنيهًا،

سيراميك آرت أرضيات بترفلاي بـ 130 جنيهًا،

سيراميكا الجوهرة فرز ثاني بـ 145 جنيهًا،

سيراميك رويال بـ 135 جنيهًا،

سيراميك مارسيليا بـ 130 جنيهًا،

سيراميك لابوتيه بـ 130 جنيهًا،

وسيراميك ليسيكو بـ 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وسجلت الأسعار كالتالي:

سيراميك مارسيليا بـ 45 جنيهًا،

سيراميك لابوتيه بـ 43 جنيهًا،

سيراميك رويال بـ 63 جنيهًا،

وسيراميك ليسيكو بـ 80 جنيهًا.

سعر متر السيراميك من البورسلين

تنوعت أنواع البورسلين واشتملت على بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع، لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا، بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا، بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر، وبورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

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