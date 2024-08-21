أسعار الألومنيوم في مصر اليوم الأربعاء 21-8-2024 ..جديد ومستعمل

أسعار الألومنيوم..تشهد أسعار الألومنيوم في مصر اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024،حالة من الاستقرار بعد آخر تراجع له منذ أول الشهر, وتتأثر أسعار الألومنيوم بشكل كبير بالعوامل العالمية مثل أسعار الطاقة والطلب الصيني، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل تكاليف الإنتاج والسياسات الحكومية.

أسعار الألومنيوم اليوم

تعتبر أسعار الألومنيوم مؤشراً هاماً على أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل اعتماد العديد من الصناعات على هذا المعدن, لذا يتطلع المصنعون والمستهلكون على حد سواء إلى معرفة أسعار الألومنيوم وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية.

ويرصد موقع “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 21-8-2024, وفقًا لآخر تحديث صادر من شركة مصر للألومنيوم أكبر منتج للألومنيوم في مصر والعالم العربي.

سعر الألومنيوم اليوم في مصر

شهدت أسعار الألومنيوم أغسطس 2024 انخفاضًا في عدة أصناف، مقارنة بالشهر السابق, وجاءت الأسعار كالتالي:

الألومنيوم

سعر طن سلك الألومنيوم - 9 مم

شهد سعر طن سلك الألومنيوم انخفاضًا خلال شهر أغسطس، مسجلاً 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم

انخفض سعر طن لفات الألومنيوم إلى 155 ألف جنيه، بعد أن كان 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

الألومنيوم

سعر طن لفات الألومنيوم البارد

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه، مقارنة بـ161 ألف جنيه في الشهر الماضي، دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

سعر طن شرائح الألومنيوم البارد

تراجع سعر طن شرائح الألومنيوم البارد إلى 158 ألف جنيه، مقارنة بـ163 ألف جنيه سابقًا.

سعر طن سلندرات (الأسطوانات)

انخفض سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه، بعد أن كان 145 ألف جنيه، دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر 2024

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة اليوم في مصر لعام 2024 استقرارًا في السوق المحلي، وتتفاوت الأسعار وفقًا للنوع، وجاءت كالتالي:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

حافظت أسعار الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة على استقرارها، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

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