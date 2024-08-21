البنك المركزي يكشف حقيقة مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي الأجنبي

كشف البنك المركزي المصري مساء اليوم الأربعاء حقيقة الشائعات المتداولة حول مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية.

البنك المركزي يكشف حقيقة مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية

وذكر البنك المركزي خلال بيان نشرته قناة القاهرة الإخبارية : لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من سبتمبر المقبل.

واستطرد بيان البنك المركزي : حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياساته بشأنها.

حقيقة مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي

زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي



وأشار الي ان البنك قرر في أبريل ٢٠٢٤ زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح ٢٥٠ ألف جنيه بدلا من ١٥٠ ألف جنيه



كما لفت الي ان البنك قرر في أبريل ٢٠٢٤ زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب بالعملة المحلية من ماكينات الصراف الآلي ليصبح ٣٠ ألف جنيه بدلا من ٢٠ ألف جنيه



وأهاب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر عليه وعلى الاقتصاد القومي للدولة .

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024

وكان قد شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأربعاء، 21 أغسطس 2024، حيث سجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 48.74 جنيه للشراء و48.88 جنيه للبيع.

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