النشرة الفنية لـ"الموجز ".. خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد تثير الجدل وسعد لمجرد يظهر بفستان وحفلات مرتقبة لأنغام وهيفاء وهبي .. مبيت

في هذه النشرة الفنية، يرصد لكم “ الموجز” مجموعة من أبرز الأخبار التي شغلت الساحة الفنية مؤخرًا، بدءًا من مشاهد مثيرة للجدل في أعمال سينمائية جديدة، وصولًا إلى حفلات غنائية مرتقبة وأغاني جديدة تستعد للصدور، إليكم التفاصيل:

تامر حسني وهنا الزاهد في مشهد خطوبة يثير الجدل



أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد في مشهد خطوبة، ضجة واسعة بين جمهورهم. الفيديو انتشر بسرعة البرق، وسط تساؤلات حول صحة هذه الخطوبة.

في الحقيقة، المشهد لم يكن سوى جزء من فيلم "ري ستات"، ما أدى إلى انقسام بين من تحمس للفيلم ومن شعر بخيبة أمل بعد اكتشاف أن الأمر مجرد تمثيل.

شذى تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "سكر مصر"



تستعد المطربة شذى لإطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان "سكر مصر" خلال الأسبوع المقبل. الأغنية من كلمات وألحان محمود هلال، وتوزيع شيندي خليل، وهي من إنتاج شركة tune للمنتج تامر حسن.

شذى

أنغام تحيي حفلًا في البحرين



تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي على مسرح الدانة في البحرين يوم 20 سبتمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. أسعار التذاكر تبدأ من 54.74 دولار أمريكي وتصل إلى 109.47 دولار، لتناسب مختلف الفئات من جمهورها.

أنغام

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفل في شرم الشيخ



تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في مدينة شرم الشيخ يوم 23 أغسطس، بعد تجاوز أزمة مع نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر. هيفاء شاركت بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، ما أثار حماس جمهورها المصري.

هيفاء وهبي

سعد لمجرد يثير الجدل بإطلالة غير تقليدية في دبي



الفنان المغربي سعد لمجرد أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حفله الأخير بدبي مرتديًا فستانًا واسعًا. الإطلالة الغريبة أشعلت التعليقات والانتقادات على المنصات المختلفة.

سعد لمجرد

هاني رمزي يستأنف تصوير مسلسله الجديد "بدون مقابل"



بعد توقف لفترة بسبب الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها القاهرة، يعود الفنان هاني رمزي إلى موقع التصوير لاستكمال مسلسله الجديد "بدون مقابل". من المقرر استئناف التصوير في شهر سبتمبر المقبل، حيث تحتاج المشاهد المتبقية إلى أجواء مناسبة في شوارع العاصمة.

هاني رمزى

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