أنغام تضيء سماء البحرين في حفلها المرتقب .. كل ما تحتاج معرفته عن التذاكر

استعد جمهور الفنانة أنغام في البحرين لحفلها الغنائي المنتظر، حيث أعلنت الشركة المنظمة للحدث عن طرح التذاكر للجمهور ، رصدها موقع “ الموجز” .

الحفل الذي سيقام على مسرح الدانة، المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا في 20 سبتمبر المقبل، يأتي ضمن سلسلة حفلات مميزة في موسم الصيف.



وقد تم تحديد أسعار التذاكر لتناسب مختلف الفئات، حيث تتراوح بين 54.74 دولار أمريكي و109.47 دولار أمريكي، مما يتيح لجمهور أنغام الاختيار بين عدة فئات وفقًا لمواقع الجلوس المختلفة.

موقع حفل أنغام

الحفل الغنائي الذي ستحييه أنغام في البحرين يعد جزءًا من سلسلة فعاليات موسم الصيف، ومن المقرر إقامته في مركز البحرين العالمي للمعارض، الذي يعد واحدًا من أبرز المواقع في الدولة لإقامة الفعاليات الكبرى. من المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من محبي الفنانة الذين ينتظرون بفارغ الصبر فرصة الاستمتاع بأداء حي يضم أشهر أغانيها.

تعتبر أنغام، واحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا في الساحة الغنائية العربية، ستقدم باقة متنوعة من أعمالها التي تعكس مسيرتها الفنية الطويلة والمليئة بالنجاحات.

انغام

النجاح الكبير لأغنية "هو انت مين"

في الوقت الذي يستعد فيه الجمهور لحضور حفل أنغام في البحرين، تستمر الفنانة في تحقيق النجاحات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديوهات.

أغنيتها الجديدة "هو انت مين"، التي أطلقتها مؤخرًا، حصدت نسب مشاهدة عالية على موقع يوتيوب، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة في غضون ثلاثة أيام فقط من طرحها. هذه الأغنية، التي تأتي ضمن ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، أصبحت سريعًا من بين الأغاني الأكثر استماعًا في الألبوم، ما يعكس مدى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها أنغام بين جمهورها.

ألبوم "تيجي نسيب" رحلة موسيقية متنوعة

ألبوم "تيجي نسيب" الذي أطلقته أنغام في نهاية يوليو، يضم 12 أغنية متنوعة، ما بين الرومانسي والحزين والإيقاعي، ليقدم لجمهورها تجربة موسيقية فريدة.

يشارك في الألبوم مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، يشمل أغاني مميزة مثل "بقالك قلب"، "موافقة"، "هو انت مين"، و"إيه الأخبار". كل أغنية في الألبوم تحمل طابعًا خاصًا يميزها عن الأخرى، مما يعكس تنوع واختلاف الموضوعات التي تتناولها أنغام في أعمالها.

دعم خيري من خلال أغنية "أكبر قلب"

بالإضافة إلى نجاحها الفني، تواصل أنغام مشاركتها في الأعمال الخيرية، حيث أطلقت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أكبر قلب" لدعم الأطفال مرضى القلب. هذه الأغنية، التي تأتي ضمن حملة إعلانية لصالح مؤسسة مجدي يعقوب، تحمل رسالة مليئة بالأمل والبهجة للأطفال، وتمثل جزءًا من مساهمة الفنانة في تقديم الدعم لهذه الفئة الهشة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوته ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق مدكور، وتعد خطوة جديدة في مسيرة أنغام الفنية التي ترتبط بشكل وثيق بالعمل الإنساني.

أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" وشراكتها مع محمد رمضان

لم يكن موسم رمضان هذا العام عاديًا بالنسبة لأنغام، حيث شاركت في إطلاق أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، الأغنية التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور إطلاقها، حققت نجاحًا كبيرًا.

تم تصوير الأغنية ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات وظهرت فيها شخصيات بارزة من الوسط الفني، مثل الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى ظهور عائلات النجوم، حيث شارك نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن وأشقاء محمد رمضان وزوجته.

حكايات أنغام عن الأمومة.. لقاء مع أصالة

في سياق آخر، تحدثت أنغام خلال حوار لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بودكاست"، عن تجربتها مع الأمومة، خاصة بعد إنجاب ابنها الأول عمر. كشفت أنغام عن مدى السعادة التي شعرت بها كأم، وكيف أنها كانت تتولى بنفسها جميع المهام المتعلقة برعاية ابنها، دون السماح لأي شخص آخر بمساعدتها.

هذه التجربة تعكس الجانب الإنساني والحميم في حياة الفنانة، الذي لا يظهر غالبًا في أضواء الشهرة.

وخلال الحوار، ناقشت أنغام موضوع الأمومة مع صديقتها الفنانة أصالة، التي عبرت عن قلقها من التغيرات التي طرأت على حياة ابنتها شامية بعد أن أصبحت أمًا. في ردها، حاولت أنغام التخفيف من مخاوف أصالة، مشيرة إلى أن تجربة الأمومة تستحق كل جهد وتعب، وأنها تترقب المستقبل بفرح لرؤية حفيدتها تكبر وتصبح عروسًا جميلة.

بهذا الأسلوب الشامل، تجمع أنغام بين نجاحاتها الفنية ومشاركتها الإنسانية، مما يجعلها ليست فقط فنانة مؤثرة بل أيضًا رمزًا للمرأة التي تحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

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