أنغام تتصدر التريند بأغنيتها الجديدة "هو انت مين"

احتلت أغنية "هو انت مين" للفنانة أنغام المرتبة الأولى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لليوم الخامس على التوالي. هذه الأغنية لم تكتفِ فقط بالتصدر بل حققت أيضًا نسبة مشاهدة مرتفعة تجاوزت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة، مما يعكس مدى إعجاب الجمهور بها وتفاعلهم الكبير معها، ويرصد الموجز ابرز المعلومات عن الاغنية وأعمالها الفنية

أغنية من ألبوم ناجح



تأتي أغنية "هو انت مين" ضمن ألبوم أنغام الجديد "تيجي نسيب"، الذي تم طرحه منذ أسبوعين على مختلف المنصات الرقمية. الأغنية من كلمات الشاعرة هالة الزيات وألحان محمود خيامي، أما عملية الميكس والماستر فكانت من نصيب طارق مدكور. هذه الأغنية تعتبر واحدة من أبرز أغاني الألبوم الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ صدوره.

أنغام

تفاصيل ألبوم "تيجي نسيب"

ألبوم "تيجي نسيب" لأنغام يتضمن 12 أغنية متنوعة، من بينها "تيجي نسيب"، "بقالك قلب"، "هو انت مين"، "موافقة"، "إيه الأخبار"، "خليك معاها"، "اسكت"، "أقولك إيه"، "كان بريء"، "القلوب أسرار"، "مكانش وقته"، و"بنعمل حاجات". الألبوم تم إطلاقه في 28 يوليو 2024 ضمن موسم الصيف، وهو يعتبر عودة قوية لأنغام بعد غياب دام أربع سنوات عن إصدار ألبومات غنائية كاملة.

تعاونات موسيقية متنوعة في الألبوم

أنغام



شهد ألبوم "تيجي نسيب" تعاون أنغام مع عدد كبير من الشعراء والموزعين الموسيقيين البارزين في الساحة الغنائية الحالية. من أبرز هذه التعاونات كان مع الشاعر أمير طعيمة، الذي كتب أربع أغنيات من الألبوم، ومع الفنان أكرم حسني الذي تعاون لأول مرة مع أنغام في هذا الألبوم بكتابة أغنيتين هما "تيجي نسيب" و"خليك معاها". الأغنيتان من ألحان إيهاب عبد الواحد، حيث تولى حسن الشافعي توزيع الأغنية الأولى، بينما تولى نادر حمدي توزيع الأغنية الثانية.

أفضل ألبومات أنغام على الإطلاق

أنغام



بعد غياب طويل، يعود ألبوم "تيجي نسيب" ليحقق نجاحًا كبيرًا ويثبت أنه من أفضل ألبومات أنغام حتى الآن. تعاونت أنغام في هذا الألبوم مع ملحنين كبار مثل تامر عاشور، طارق مدكور، ونادر حمدي، مما ساهم في تنوع الألحان وتقديم أغنيات مميزة لاقت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.



ألبوم "تيجي نسيب" يعد محطة فارقة في مسيرة أنغام الفنية، حيث قدمت فيه مجموعة من الأغاني التي جمعت بين الكلمات المؤثرة، الألحان المميزة، والتوزيعات الموسيقية المتقنة، هذا النجاح يثبت مرة أخرى أن أنغام هي واحدة من أبرز المطربات في الوطن العربي، وأن أعمالها دائماً ما تحقق نجاحات كبيرة على الساحة الفنية.

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