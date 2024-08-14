كم سعر تذكرة VIP لحفل أنغام؟ تفاصيل حفل الفنانة في السعودية

كم سعر تذكرة VIP لحفل أنغام؟.. تنتظر النجمه أنغام حفلها في السعودية المقرر إقامته يوم 13 سبتمبر المقبل ، وهو أول حفل غنائي لها بعد طرح ألبومها الجديد "تيجي نسيب" ويعرض لكم الموجز أسعار تذاكر الحفل.

كم سعر تذكرة VIP لحفل أنغام؟

يبحث الكثير من جمهور أنغام في السعودية عن أسعار تذكرة VIP حفلها بالمملكة العربية السعودية ، وتتراوح الأسعار بين 295 ريال سعودي و 350 ، 495، 595 ، 850 ، 1450، 1650 .

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن بيع تذاكر VIP حفل أنغام في السعودية كاملة بعد إعلانها إلكترونيا بساعات .

وتحيي أنغام، حفل غنائي لها على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 13 سبتمبر المقبل.

ألبوم تيجي نسيب

طرحت الفنانة أنغام أجدد أغنياتها والتي تحمل إسم "هو انت مين" تابعه لألبومها الجديد "تيجي نسيب" والذي استطاعت من خلاله أن تحقق أعلي نسبة مشاهدة فور طرحها عبر موقع يوتيوب.

أنغام

وبعد طرح أغنية "هو انت مين" بثلاث أيام تقترب من المليون مشاهدة ، وهي الأعلي مشاهدة في أغاني ألبومها الجديد"تيجي نسيب".

يضم ألبوم "تيجي نسيب" 12 أغنية، وتم إطلاقه مساء يوم الأحد الماضي 28 يوليو والذي طرح ضمن موسم صيف 2024.

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