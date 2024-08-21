استثمار دائم.. أسعار فائدة شهادات البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم

كشف البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي عن انخفاض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، بسبب إعلان تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى في عامين، ليسجل 27.1% بنهاية أغسطس 2024.

تفاصيل أسعار الفائدة بعد تخفيضها بحسب الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي CIB

أسعار الفائدة بعد تخفيضها في بنك CIB

- جاءت سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية التي يطلق عليها اسم برايم 20% بدلا من 22% بحد أدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

فوائد شهادات بنك CIb

- ⁠وسعر الفائدة على الشهادة الثلاثية بلس 21% بدلا من 23%، والحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

- وتراجع سعر الفائدة على الشهادة بريميم الثلاثية إلى 22% بدلا من 24%، وبالنسبة الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

أين يمكنني العثور على أحدث أسعار الفائدة؟

الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي (CIB) يوفر الموقع الرسمي للبنك معلومات مفصلة عن جميع المنتجات المصرفية، بما في ذلك شهادات الإدخار، مع تحديث أسعار الفائدة بشكل دوري.



تطبيقات الهاتف المحمول للبنك تقدم معظم البنوك تطبيقات للهواتف المحمولة تسمح للعملاء بالاطلاع على أسعار الفائدة والمنتجات المصرفية الأخرى.

فروع البنك يمكنك زيارة أقرب فرع للبنك التجاري الدولي للحصول على معلومات دقيقة حول أسعار الفائدة.

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