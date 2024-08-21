ارتفاعات جديدة تضرب أسعار السلع الغذائية اليوم..الجبن الأبيض يقفز إلى 494 جنيهًا

سعر السلع الغذائية.. شهدت بعض أسعار السلع الغذائية مثل أسعار الأرز، الفول، الدقيق، زيت عباد الشمس، السكر، المكرونة، العدس، زيت الذرة، اللحوم، الجبن الأبيض والرومي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، وفقًا للبيانات الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

كما شهدت أسعار الدواجن والمسلى حالة من التراجع، حسبما أوضح التقرير المنشور على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

أسعار السلع الغذائية الأساسية

رصدت جريدة “الموجز” متوسط أسعار أبرز السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم، وفقًا لبوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف قليلاً من منطقة لأخرى, جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار السلع

أسعار السلع الأساسية اليوم

ارتفع سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 34.44 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

سجل سعر كيلو الفول المعبأ زيادة قدرها 9.58 جنيه، ليصل إلى 61.93 جنيه.

ارتفع أيضًا سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 27.48 جنيه، بزيادة 1.61 جنيه.

أسعار السلع الغذائية

أسعار الزيوت والسكر

شهد سعر لتر زيت عباد الشمس ارتفاعًا ليصل إلى 84.6 جنيه، بزيادة 3.22 جنيه.

ارتفع سعر كيلو السكر المعبأ بمقدار 3.56 جنيه ليصل إلى 28.28 جنيه.

ارتفع سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 32.61 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

أسعار الحبوب والبقوليات

ارتفع سعر كيلو العدس المعبأ إلى 66.79 جنيه، بزيادة 3.13 جنيه.

وشهد سعر البيض البلدي (بيضة واحدة) انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 5.37 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

أسعار الزيوت واللحوم

سجل لتر زيت الذرة ارتفاعًا ليصل إلى 99.41 جنيه، بزيادة 6.14 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو اللحوم الطازجة بمقدار 2.37 جنيه ليصل إلى 387.6 جنيه.

أسعار الدواجن والأرز والفول

تراجع سعر كيلو الدواجن الطازجة إلى 99.15 جنيه، بانخفاض 1.38 جنيه.

أما سعر كيلو الأرز السائب فقد ارتفع إلى 28.16 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه.

فيما سجل سعر كيلو الفول السائب انخفاضًا ليصل إلى 43.05 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

أسعار الجبن واللبن والمسلى

ارتفع سعر كيلو الجبن الأبيض بشكل كبير ليصل إلى 494.07 جنيه، بزيادة قدرها 354 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو الجبن الرومي إلى 261.74 جنيه، بزيادة 3.53 جنيه.

ارتفع أيضًا سعر كيلو اللبن السائب إلى 29.14 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

في المقابل، تراجع سعر كيلو المسلى الصناعي إلى 94.07 جنيه، بانخفاض 6.51 جنيه.

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