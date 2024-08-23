الأخضر ينهار.. أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء 23 أغسطس 2024
مع تزايد اهتمام المستثمرين بمعرفة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، شهدت السوق السوداء اليوم انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار، على الرغم من استقرار سعره في جميع البنوك وفقًا لآخر تحديثات شاشة عرض العملات. في هذا التقرير، نلقي نظرة شاملة عبر الموجز على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية.
أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء
في تعاملات اليوم، سجل أعلى سعر للدولار في السوق السوداء 49.73 جنيه مصري للشراء، بينما بلغ سعر البيع 49.23 جنيه مصري. يشير هذا الانخفاض إلى تراجع في السعر بنحو 15 قرشًا مقارنة بالأيام السابقة. ويعكس هذا التراجع تقلبات السوق السوداء التي تخضع لعوامل متعددة، منها العرض والطلب، والتوقعات بشأن السياسات النقدية والاقتصادية.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
على صعيد البنوك، استقرت أسعار الدولار اليوم، حيث يعرض البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 48.861 جنيه، وسعر البيع عند 48.728 جنيه. فيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في مجموعة من البنوك المصرية:
- البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- بنك مصر: سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- بنك القاهرة: سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 48.86 جنيه، وسعر البيع 48.76 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- بنك الإسكندرية: سعر الشراء 48.84 جنيه، وسعر البيع 48.74 جنيه.
- البنك الأهلي القطري (QNB): سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- كريدي أجريكول: سعر الشراء 48.84 جنيه، وسعر البيع 48.74 جنيه.
- بنك البركة: سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- بنك الكويت الوطني: سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- البنك المصري الخليجي: سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- المصرف المتحد: سعر الشراء 48.84 جنيه، وسعر البيع 48.74 جنيه.
- المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- البنك العقاري المصري العربي: سعر الشراء 48.84 جنيه، وسعر البيع 48.74 جنيه.
- بنك الشركة المصرفية (SAIB): سعر الشراء 48.83 جنيه، وسعر البيع 48.73 جنيه.
- بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء 48.85 جنيه، وسعر البيع 48.75 جنيه.
- بنك قناة السويس: سعر الشراء 48.86 جنيه، وسعر البيع 48.76 جنيه.
- البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء 48.795 جنيه، وسعر البيع 48.76 جنيه.
- البنك الأهلي اليوناني: سعر الشراء 48.86 جنيه، وسعر البيع 48.76 جنيه.
- بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء 48.86 جنيه، وسعر البيع 48.76 جنيه.
اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-8-2024
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