الأخضر ينهار.. أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء 23 أغسطس 2024

مع تزايد اهتمام المستثمرين بمعرفة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، شهدت السوق السوداء اليوم انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار، على الرغم من استقرار سعره في جميع البنوك وفقًا لآخر تحديثات شاشة عرض العملات. في هذا التقرير، نلقي نظرة شاملة عبر الموجز على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية.

أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء

في تعاملات اليوم، سجل أعلى سعر للدولار في السوق السوداء 49.73 جنيه مصري للشراء، بينما بلغ سعر البيع 49.23 جنيه مصري. يشير هذا الانخفاض إلى تراجع في السعر بنحو 15 قرشًا مقارنة بالأيام السابقة. ويعكس هذا التراجع تقلبات السوق السوداء التي تخضع لعوامل متعددة، منها العرض والطلب، والتوقعات بشأن السياسات النقدية والاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

على صعيد البنوك، استقرت أسعار الدولار اليوم، حيث يعرض البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 48.861 جنيه، وسعر البيع عند 48.728 جنيه. فيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في مجموعة من البنوك المصرية:

سعر الدولار