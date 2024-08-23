بعد تراجع أسعار الدواجن.. توقعات بانخفاض أسعار البيض في الأسواق خلال أيام

تستمر أسعار الدواجن في السوق المحلية المصرية في الانخفاض، لتقترب من مستويات شهر أكتوبر 2023. وأعلنت شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة كبيرة في المعروض، مما أدى إلى انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء ليصل إلى ما بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة.ويوضح لكم الموجز على النحو التالي التفاصيل.

أسباب تراجع أسعار الدواجن في مصر

صرح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن الزيادة الكبيرة في المعروض من الدواجن كانت السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض في الأسعار. وأضاف السيد أن المزارع حققت إنتاجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، مما دفع الأسعار للانخفاض. وأعرب عن توقعاته بأن تستقر أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

تراجع شامل في أسعار الدواجن والطيور

وأشار السيد إلى أن هذا الانخفاض لم يقتصر على الدواجن فقط، بل شمل أيضًا أنواعًا أخرى من الطيور مثل البط والكتاكيت. وقد وصلت نسبة تراجع أسعار الدواجن في مصر مؤخرًا إلى 25%، وهي نسبة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على أسعار البيض، حيث يتوقع أن تنخفض هي الأخرى تباعًا.

أسعار الدواجن

أسعار البيض في السوق المحلي

وفيما يتعلق بأسعار البيض، فقد وصل متوسط سعر طبق البيض الأحمر في بورصة الدواجن اليوم الخميس إلى 156 جنيهًا للطبق. بينما يباع طبق البيض الأبيض بسعر 157 جنيهًا في المزارع، وسجل سعر طبق البيض البلدي 160 جنيهًا. يتوقع أن تشهد أسعار البيض مزيدًا من الانخفاض في الفترة القادمة، تماشيًا مع تراجع أسعار الدواجن.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم:

- البيض الأحمر : يبلغ سعر الكرتونة 146 جنيهًا في البورصة، وتصل إلى المستهلك بسعر 156 جنيهًا.

- البيض الأبيض: يبلغ سعر الكرتونة 138 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 148 جنيهًا.

- البيض البلدي: يبلغ سعر الكرتونة 135 جنيهًا في البورصة، وتصل إلى المستهلك بسعر 145 جنيهًا.

البيض يعد من أفضل مصادر البروتين المتاحة، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الإنسان.

الآن أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس 22-8-2024 في الأسوا

بورصة الدواجن الرئيسية الآن.. أسعار الدواجن والبط اليوم الإثنين 19-8-2024 في الأسواق