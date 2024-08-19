بورصة الدواجن الرئيسية الآن.. أسعار الدواجن والبط اليوم الإثنين 19-8-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن والبط اليوم الإثنين 19-8-2024، استقرارًا في المحال التجارية والأسواق،وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الدواجن اليوم الإثنين في مصر

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم الإثنين 19 الجاري، حيث استقرت أسعار الدواجن في الأسواق وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنسبة طفيفة، خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق والمحال التجارية.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6

أسعار الدواجن اليوم الإثنين



وينشر لكم الموجز اليوم الإثنين أسعار الدواجن في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الإثنين

‎



-تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 80 جنيها.

سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين

-تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 115 و120 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء نحو 62 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 100 و110 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

-تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا

سعر كيلو البط في الأسواق اليوم الإثنين

-تراوح سعر لحم بط بلدي اليوم تراوح سعره بين 100 و101 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر بط فرنساوي اليوم بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الإثنين

-تراوح سعر لحم بط مسكوفي اليوم بين 95 و100 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين

-وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 146 جنيهًا في البورصة، لتصل للمستهلك بنحو 156جنيهًا.

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 138 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 148 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

فوائد تناول البيض لصحة الإنسان

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

أقرا أيضًا:

الدواجن في مصر.. اسعار الفراخ والبط اليوم في الاسواق

تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 18-8-2024 في بورصة الدواجن