‎الدواجن في مصر.. اسعار الفراخ والبط اليوم في الاسواق

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 18-8-2024 عند 65 و66 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، ونرصد لكم في الموجز التفاصيل على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

تراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 76 و78 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر الدواجن البيضاء

سعر كيلو الدجاج الأبيض استقر عند 65 جنيهًا في بورصة الدواجن العمومية.

سعر الدواجن البلدي

سعر الدواجن البلدي يتراوح بين 130 و135 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن أمهات

سعر الأمهات البيضاء بلغ 67 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 154 و158 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 154 و155 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 159 و160 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

بينما سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري"، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات.

ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

مصر تستهلك شهريًا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء وحققت مؤخرًا الاكتفاء الذاتي بنحو 97%. الحكومة تسعى لتوسيع أسواق التصدير لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد اعتماد مصر كدولة خالية من إنفلونزا الطيور.

وزارة الزراعة بالتعاون مع مباحث التموين تكثف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار، كما تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على مواجهة الأمراض الوبائية من خلال لقاحات محلية.

حجم الإنتاج المحلي يقدر بنحو 4 ملايين دجاجة يوميًا و13 مليار بيضة سنويًا، حسب تصريحات عبدالعزيز السيد.

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