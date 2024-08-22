أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس, 22 أغسطس 2024، استقرارًا في تعاملات بورصة الدواجن والأسواق,وجاء هذا الاستقراربعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

بورصة الدواجن اليوم

يتساءل الكثيرون عن سعر الفراخ البيضاء اليوم باعتبارها من أكثر اللحوم البيضاء اسهتلاكًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفراخ البيضاء والدواجن والبيض اليوم الخميس 22-8-2024, وفقًا لبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت الفراخ البيضاء أسعارًا تتراوح بين 65 و66 جنيهًا في البورصة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و76 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن الحمراء والساسو

استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو اليوم، ليسجل الكيلو في البورصة سعرًا يتراوح بين 83 و84 جنيهًا، فيما وصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 93 و94 جنيهًا.

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ الأمهات والبلدي

استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء عند 68 جنيهًا في البورصة، ليباع في الأسواق بسعر 78 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 105 و106 جنيهات في البورصة،ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

تباين سعر كيلو البانيه اليوم الخميس، ليتراوح بين 160 و170 جنيهًا، حسب اختلاف الأسواق.

استقرار أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم استقرارًا في بورصة الدواجن، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 159 جنيهًا جملة، ليباع للمستهلك بسعر 169 جنيهًا.

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 158 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 168 جنيهًا,

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي، نحو 160 جنيهًا جملة، ليباع للمستهلك بسعر 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم



سجلت أسعار البط ليوم في بورصة الدواجن اليوم كالتالي:

بلغ سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم في بورصة الدواجن نحو 43 جنيه.

حقق سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد اليوم في بورصة الدواجن نحو 19 جنيه.

استقرار أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

استقر سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، المقدم من شركات الدواجن، اليوم عند 35 جنيهًا.

شهد سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم واحد استقرارًا أيضًا، ليسجل 27.25 جنيه.

حافظ الكتكوت البلدي عمر يوم واحد على استقراره اليوم، حيث بلغ سعره 8.75 جنيه.

وصل سعر الكتكوت الهجين عمر يوم واحد اليوم إلى 17.5 جنيه، مستقرًا عند هذا المستوى.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد اليوم استقرارًا عند 19 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور عمر يوم واحد اليوم 20 جنيهًا، دون تغيير عن المستويات السابقة.

استقر سعر الكتكوت الجيل الثاني عمر يوم واحد اليوم عند 19 جنيهًا.

حقق الكتكوت روزي بيور عمر يوم واحد اليوم استقرارًا في السعر، مسجلًا 19 جنيهًا.

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