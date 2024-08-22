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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

الآن أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس 22-8-2024 في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم

يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة أسعار الدواجن اليوم الخميس كما يريد البعض معرفة أسعار البط اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في الأسواق، وذلك لمعرفة آخر أسعار السلع المختلفة وعلى رأسها اللحوم والدواجن.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 

ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس 22 أغسطس الجاري في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

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ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 72 إلي 77 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 

سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الخميس 

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم الخميس 

 

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 

أسعار البط اليوم الخميس

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

أسعار البط المسكوفي اليوم الخميس 

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الخميس

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا  لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

 

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